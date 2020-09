El PP denuncia el "dedazo en MARE" del PRC

20M EP

La diputada regional del Partido Popular, Isabel Urrutia, ha denunciado el "dedazo en MARE" del PRC, asegurado que su formación política no se equivocaba cuando el pasado mes de julio denunció que el Gobierno de Cantabria estaba utilizando una empresa pública para crear un puesto de trabajo que no existía y dárselo a un ex alto cargo regionalista, cuyo currículum coincidía "hasta en las comas" con el del exdirector de gabinete del que fuera consejero Jesús Oria, Esteban Ruiz.