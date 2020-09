Atur.- La Generalitat destaca que és la menor pujada de l'atur a l'agost des del 2013 malgrat les xifres negatives

Nomdedéu ha reconegut en un comunicat que l'economia valenciana "continua experimentant fortes dificultats vinculades a la situació extraordinària provocada per la crisi sanitària de la Covid-19", però ha subratllat que, "a pesar de ser unes xifres negatives", en termes comparatius, es tracta del mes d'agost amb un menor increment de la desocupació registrada des d'eixe any.

Així mateix, les dades d'afiliació a la Seguretat Social revelen un "millor comportament" a la Comunitat Valenciana que en la resta d'Espanya. D'aquesta manera, mentre que a nivell nacional l'afiliació baixa en un 2,73%, a la Comunitat Valenciana el descens és d'un 1,89%.

El director general de Labora ha posat l'accent en la necessitat d'"impulsar encara amb més força una reorganització del model productiu valencià, que passa també per impulsar mesures d'innovació organitzativa en les empreses per a guanyar resiliència i competitivitat". En aquest sentit, s'ha referit a qüestions com el teletreball, la setmana laboral més curta o una flexibilitat horària que faça possible una economia "més sostenible".

A més, ha recordat que, des de Labora, el servici públic d'ocupació valenciana, "s'està fent un esforç molt important per a ajudar a superar la crisi", per exemple amb el llançament d'un Pla Extraordinari d'Ocupació (dotat amb 30 milions d'euros) que permetrà els ajuntaments contractar 3.300 persones per a reforçar la capacitat de resposta davant de la crisi de la Covid-19.