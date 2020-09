Cantabria recibirá 22,1 millones de euros de los 2.000 millones del Fondo COVID para educación

De acuerdo con el BOE, Andalucía, Cataluña y Madrid se repartirán la mitad de los 2.000 millones de este fondo. El libramiento de estos recursos se hará efectivo antes de finalizar el mes de septiembre de 2020 y el Gobierno de España trabaja para que las comunidadesreciban estos recursos a inicios de la próxima semana.

Para las comunidades del régimen común, el 80 por ciento del dinero ha sido repartido en función de la población de 0 a 16 años según las cifras del padrón a 1 de enero de 2019 y el otro 20 por ciento, teniendo en consideración el gasto en educación superior, se ha distribuido en función de la población de 17 a 24 años. A Ceuta y Melilla ha sido asignado un importe de 7 millones de euros a cada ciudad autónoma.

Así, según la orden ministerial, Andalucía recibirá 383,8 millones de euros; Cataluña, 337,4; y Madrid, 291,6 millones. A la Comunidad Valenciana llegarán 214,1 millones; a Galicia, 92,9; a Castilla-La Mancha, 89; Canarias recibirá 87,3 millones; País Vasco, 87,2 y Castilla y León, 84 millones.

Asimismo, Murcia percibirá 73,1 millones; Aragón, 53,4 millones; Baleares, 50,2 millones; Extremadura, 43,2; Asturias, 32,5; Navarra, 29,2; Cantabria, 22,1; y La Rioja, 13 millones.

VALORACIÓN DE QUIÑONES

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, ha afirmado en un comunicado que el Fondo COVID "refleja el compromiso del Gobierno con el Estado autonómico y garantiza que las regiones cuentan con los recursos suficientes para ofrecer servicios públicos esenciales a los ciudadanos durante la pandemia".

En este punto, Quiñones ha ensalzado el esfuerzo que, junto con elGobierno de España, están realizando las comunidades autónomas paragarantizar un regreso seguro a las aulas y ha indicado que, con estosnuevos fondos, podrán afrontar gastos extraordinarios como la contratación de más personal o la implementación de nuevas medidas deprevención y de higiene en los centros educativos.

Desde la Delegación del Gobierno se indica que los 2.000 millones aprobados hoy se suman a los 6.000 millones ya abonados en julio del primer tramo asociado al coste sanitario de la COVID-19, y de los que Cantabria recibió 64,7 millones de euros.

Esto supone que ya se han puesto a disposición de los territorios la mitad de los recursos de este fondo extraordinario que, según ha ensalzado Quiñones, "supone la mayor transferencia del Estado a las comunidades al margen del sistema de financiación autonómica".

En concreto, este fondo no reembolsable está dotado con un total de16.000 millones de euros para financiar el impacto de la pandemia ycompensar la reducción de los ingresos autonómicos por la menoractividad económica.

La orden publicada hoy en el BOE explica la distribución de los 2.000millones del tramo asociado a educación. Esta cantidad se reparteconforme a dos variables como son la población de 0 a 16 años (80%) y ala población de 17 a 24 años (20%), según las cifras del padrón.

EL FONDO COVID

El Fondo COVID-19 aprobado por el Gobierno de España busca dotar deliquidez a las comunidades para afrontar los efectos de la pandemia.

Así, el fondo tiene un carácter no reembolsable con lo que las comunidades no tienen que devolverlo y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

Este fondo está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta lasnecesidades de financiación de las CCAA en materia de sanidad,educación y de merma de ingresos.

A finales del mes de julio se realizó la transferencia de 6.000 millones del primero de los dos tramos asociados al coste sanitario, que entre ambos suman 9.000 millones, más de la mitad del fondo.

De hecho, el segundo tramo sanitario del fondo alcanzará los 3.000millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto se basaránen los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); laspruebas PCR totales realizadas (10%); y en la población protegidaequivalente (45%). Las variables sanitarias serán las notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá evaluar el impacto de la pandemia en lospróximos meses para hacer el reparto en función de su impacto.

Por último, el cuarto tramo del fondo está dotado con 5.000 millones de euros y se repartirá en diciembre a las CCAA de régimen común paracompensar los menores ingresos por la reducción de la actividadeconómica.

De este tramo se reservan 800 millones que se distribuirán deacuerdo a criterios asociados al impacto presupuestario en el ámbito deltransporte público.

Asimismo, el Fondo COVID-19 se suma a otros recursos ya aprobados porel Ejecutivo para financiar a las administraciones autonómicas. Enconcreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiaciónla cifra récord de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo quesupone 7.907 millones más.

De hecho, el pasado mes de julio ya recibieron el pago principal de la liquidación del sistema de financiación de 2018, en concreto 7.073 millones de euros de un total de 10.730 millones.