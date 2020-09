El Museu de l'Arròs amplia les seues rutes gratis guiades

El Museu de l'Arròs també oferirà rutes guiades gratuïtes per l'Albufera durant els diumenges dels mesos de setembre, octubre i novembre. Es tracta d'una iniciativa que el centre va posar en marxa al maig passat davant les dificultats de desenvolupar activitats didàctiques dins de les seues instal·lacions per la crisi sanitària i que, a causa del seu èxit, ha decidit prolongar fins a final d'any.

L'objectiu és donar a conéixer el cultiu de l'arròs al Parc Natural de l'Albufera, un ecosistema íntimament lligat a aquest cereal, prenent com a fil conductor la flora, la fauna i el patrimoni arquitectònic de la marjal. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, va destacar aquest dimarts que “la Covid ha obligat els museus a reinventar-se i a traspassar les parets dels seus edificis, amb propostes com aquesta del Museu de l'Arròs, que estan tenint gran acolliment”.

Rutes guiades gratuïtes per l'Albufera Ajuntament de València

Hi ha tres modalitats: itineraris a peu per a conéixer la flora (20 de setembre, 18 d'octubre i 22 de novembre); passejos amb barca per a observar ocells (27 de setembre, 25 d'octubre i 29 de novembre) i rutes amb bicicleta pel patrimoni arquitectònic (6 de setembre, 4 d'octubre i 8 de novembre).