La Seguretat Social perd 4.691 afiliats a la Comunitat Valenciana a l'agost

La Seguretat Social va perdre a l'agost a la Comunitat Valenciana una mitjana de 4.691 cotitzadors respecte al mes de juliol (-0,25%), la qual cosa va situar el nombre total d'ocupats en 1.851.603 cotitzadors, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que ha destacat que és el quart mes consecutiu en el qual augmenta l'afiliació mitjana.

En termes interanuals, la Comunitat Valenciana compta amb 35.695 cotitzadors menys que a l'agost del passat 2019, la qual cosa suposa un descens de l'afiliació de l'1,89% per cent.

Per províncies, València va perdre 4.944 afiliats (-0,5%) respecte a juliol i va perdre 7.373 en comparació d'agost de 2019 (-0,75%); Alacant va perdre 604 cotitzadors durant el mes (-0,09%) encara que va perdre 22.583 respecte al mateix mes de l'any anterior (-3,38%). Per la seua banda, Castelló va guanyar 857 afiliats a l'agost (+0,38%) però va perdre 5.739 respecte al mateix mes en 2019 (-2,46%).

Del total d'afiliats de la Comunitat Valenciana -1.851.603-, 1.491.588 pertanyen al règim general - 1.423.151 al general, 38.776 a l'agrari i 29.661 a la llar-, 353.093 són autònoms i 6.922 són treballadors del mar.

Segons les xifres del Ministeri, el nombre de persones incloses en ERTO a la Comunitat Valenciana al tancament del mes d'agost era de 67.347 persones. Del total de persones en ERTO, 50.188 hoestan per força major i 17.159 són expedients de regulació d'ocupació no per força major.