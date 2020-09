Rastreig de casos per a la tornada a classe en la universitat

La mascareta i la distància també arribaran a les facultats i, a més, s'estan barallant diferents eines tecnològiques per a rastrejar casos quan es detecte un positiu per coronavirus a les aules universitàries.

La consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, va mantindre aquest dimarts una reunió per videoconferència amb els rectors de les universitats públiques valencianes per a adaptar el protocol al nou escenari que contempla el ministeri davant l'evolució de la pandèmia, i que inclou màscara obligatòria i distància d’1,5 metres.

Pascual va afirmar que, davant l'inici del nou curs universitari, els esforços se centraran en la prevenció i la detecció precoç de possibles casos de Covid, amb l'objectiu de “garantir la seguretat de l'alumnat i mantindre l'excel·lència docent”. Durant la reunió, Pascual va traslladar als rectors les recents directrius marcades pel Ministeri d'Universitats davant el nou escenari, amb canvis que hauran d'incorporar-se al protocol acordat el mes de juliol passat.

A més, va destacar que els esforços se centraran en la prevenció i la detecció de la Covid i va ressaltar les figures del coordinador general i dels coordinadors de cadascun dels centres “per a aplicar els plans de contingència i anar adaptant-los a les circumstàncies segons els escenaris vagen canviant”. En aquest sentit, va avançar que s'estan estudiant “totes les eines tecnològiques que podem utilitzar a l'hora de fer eixe rastreig, veure com s'ha de fer el seguiment per a contindre el contagi en cas que siga detectat algun positiu”.

La consellera va recordar que hi ha un fons Covid “destinat a educació superior, del qual una part important va destinat a les universitats i que s'utilitzarà per a activar les eines que siguen necessàries”. Per part seua, els rectors van reclamar l'activació d'una app com a Radar Covid per a tindre “un factor de seguretat” i van demanar normes específiques per a les pràctiques en les branques sanitàries.

D'altra banda, prop de 4.000 estudiants s'examinaran els pròxims 8, 9 i 10 de setembre en la fase extraordinària de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que en aquesta ocasió tindran lloc als campus de les universitats públiques valencianes, en registrar-se una xifra inferior a la d'anteriors convocatòries.

Controls de la Policia Local de València

Quant a l'inici del curs escolar, la Policia Local de València realitzarà controls durant tot el període lectiu i efectuarà un seguiment efectiu dels possibles casos que exigisquen guardar quarantena per coronavirus, segons es va acordar ahir en una reunió mantinguda entre l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació per a coordinar accions amb vista a garantir la seguretat sanitària en els centres.

Segons les dades de la conselleria, la ciutat de València comptarà amb 412 docents més per als centres educatius públics i concertats, la qual cosa suposa una baixada significativa de les ràtios, al costat d'aproximadament 250 monitors extra de menjador. D'altra banda, la dotació econòmica per a l'organització d'activitats extraescolars ha ascendit a 832.900 euros.