Una jutgessa anul·la el decret per a confinar Benigànim

El Jutjat contenciós administratiu número 3 de València va anul·lar aquest dimarts el decret de la Generalitat que imposava el confinament durant 14 dies a la localitat valenciana de Benigànim davant l'avanç dels contagis per coronavirus. Segons l'acte dictat per la jutgessa Laura Alabau, la Fiscalia va informar desfavorablement perquè els informes aportats per a ratificar eixa mesura sanitària se circumscriuen a l'increment de contagis detectats en les últimes setmanes en aquesta població, però no consten dades d'ingressos hospitalaris ni de mortalitat.

El jutjat coincideix que la mesura no resulta “proporcional” ni necessària: “No supera el judici de proporcionalitat, quan al sacrifici de drets fonamentals primaris i l'increment de la deterioració econòmica ja produïda durant l'etapa més greu de la pandèmia”.

Segons la jutgessa, la mesura “no es justifica per la gravetat de la situació actual, que no està acreditada”. Afig, a més, que el confinament de la localitat tampoc “supera el judici de necessitat”, ja que es poden obtindre “idèntics resultats mitjançant l'aïllament de les persones i dependències ja identificades”.

En eixa línia, Alabau subratlla que el confinament de Benigànim inclou mesures “fins i tot més oneroses per a la població” que les disposades durant l'estat d'alarma, com el tancament dels llocs de culte. La Conselleria de Sanitat, per part seua, va dictar ahir dimarts una resolució per a atendre les precisions que requereix el jutjat i va insistir que el confinament ha de continuar vigent.

En la nova resolució, la Conselleria precisa que el confinament “és perimetral a la població de Benigànim, permetent-se, en tot cas, la circulació de persones residents dins del municipi”. També s'aclareix que s'estableix fins a un màxim de 10 persones en reunions de caràcter social o familiar i que els actes de culte es realitzaran fins a un terç de la capacitat d'aquests llocs, sempre respectant l'ús de la màscara i distanciament social.

La consellera, Ana Barceló, va destacar que “és important que s'adopte aquesta mesura en el municipi per a evitar la propagació del virus i salvaguardar i protegir la salut de tots els veïns”. Barceló ha traslladat la nova resolució a l'Advocacia de la Generalitat per a sol·licitar la ratificació judicial.

El confinament de Benigànim va entrar en vigor el dilluns per l'increment dels positius de Covid-19 en l'última setmana, amb una incidència que ha passat de 34,24 a 994,46 per cada 100.000 habitants, amb la pèrdua de la traçabilitat dels casos.

D'altra banda, la Junta de Castella i Lleó també va dictar ahir mesures restrictives per a frenar l'augment de contagis a les ciutats de Valladolid i Salamanca. Inclouen limitacions en l'aforament de bars i restaurants, instal·lacions esportives o vetles i enterraments.

Una magistrada polèmica

Laura Alabau, la magistrada que ha anul·lat el confinament de Benigànim, és la mateixa jutgessa que, en 2005, va presentar una qüestió d'inconstitucionalitat contra la Llei de Matrimoni Homosexual, després de negar-se en repetides ocasions a casar a una parella gai quan estava al capdavant d'un jutjat a Dénia.