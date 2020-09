Cómo sacar partido al humidificador cinco estrellas que, solo hoy, puede ser tuyo por 15 euros

Hace tiempo que llegaron a nuestras vidas, pero, no ha sido hasta hace unos meses cuando hemos empezado a valorar las ventajas de tener uno. Los difusores de aromas que, en su mayoría, también hacen de humidificadores de ambientes, son grandes aliados del bienestar indoor. Capaces de enmascarar los olores que inundan nuestra casa (y que no siempre son agradables), como el de nuestras mascotas, los zapatos o la ropa húmeda, estos gadgets potencian los momentos de relax y desconexión. Quienes lo tienen, lo saben; y quienes no, sueñan con instalar uno en casa con el que poder descubrir sus beneficios, pero, la cuesta de septiembre y sus gastos, no siempre permite derrochar en un capricho. ¿O sí?

Este mes, Amazon quiere ayudarte a afrontar esta subida y, por ello, ha rebajado durante esta semana y hasta el próximo lunes, 7 de septiembre, muchos de los productos estrella de su catálogo. Y, entre ellos, un difusor cinco estrellas que, según los usuarios que ya lo ha probado, cumple todas las expectativas y que, solo hoy, puede ser tuyo por poco más de 15 euros. Con un gran depósito, luces LED intercambiables, tecnología ultrasónica y varios modos, ¿quieres descubrir por qué no deberías dejar pasar esta ganga?

Este modelo tiene un tanque con una capacidad de 500 ml. Amazon

Las prestaciones que te van a conquistar

Este dispositivo es capaz de humedecer el ambiente de nuestro hogar (y evitar así ronquidos y otras afecciones respiratorias) a la vez que puede actuar como difusor de aromas si incluimos unas gotitas de aceites esenciales en el tanque. El modelo de la oferta flash dispone de uno con capacidad de 500 ml, lo que garantiza más de 10 horas de funcionamiento silencioso. Además, este dispositivo se apaga de forma automática cuando el agua se acaba y se puede configurar con dos modos de vapor (niebla continua o intermitente).

También es perfecto para crear un ambiente agradable gracias a sus siete colores de luz LED que cambian automáticamente, aunque también se puede fijar en un color concreto. Todas sus configuraciones se pueden ajustar fácilmente con el mando de control remoto.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.