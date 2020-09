Ruth Lorenzo, sobre uno de los momentos más duros de su vida: "Me clavaba agujas y tijeras"

Este martes tuvo lugar el estreno de Samanta y la vida de, el nuevo formato de Samanta Villar. En él, la periodista se propone repasar las vidas de algunas de las personalidades más célebres del panorama mediático, haciendo énfasis en su infancia para entender por qué son como son a día de hoy.

La protagonista del debut fue Ruth Lorenzo. La cantante se caracteriza por irradiar positividad y energía por donde pasa, pero en el programa quedó patente que no todo en su vida ha sido coser y cantar. Muy emocionada, Eva, la madre de la murciana, contó que estuvo a punto de viajar a Francia para interrumpir el embarazo de la artista después de que la familia de su padre biológico, casado con otra mujer, la incitara a ello.

Sin embargo, Eva impuso su voluntad y, con la ayuda de la iglesia mormona, tuvo a la niña y se aseguró de que pasara una infancia feliz. Pero la que fuera la alegría de la casa vio enturbiado su ánimo cuando, a la edad de nueve años, se enfrentó a la separación de su madre y la pareja de esta, al que consideraba su padre pese a no ser el progenitor biológico.

Ruth Lorenzo habla sobre los trastornos alimentarios que padeció

Según contó, la cantante decidió llevar la procesión por dentro para no preocupar a su familia, pero su sufrimiento fue tal que desarrolló anorexia y bulimia. "Estuve hasta los 15 sin que nadie se enterara", contó. Entonces, Villar quiso saber si, en alguna ocasión, la cantante se había autolesionado. "Es una parte difícil de hablar, porque me sigue dando vergüenza, pero sí. Si hacía algo malo en el colegio, si suspendía o pensaba que pudiera decepcionar a mis padres... me clavaba agujas o tijeras".

Su madre explicó que se enteró de lo que estaba ocurriendo por uno de los hermanos de Lorenzo. "Mi hermana va al baño a devolver, mamá. Es bulímica", contó. Por su parte, la representante de España en Eurovisión 2014 explicó lo importante que fue la música en su recuperación.

"Mi madre hizo muy bien al dejarme salir a cantar con los demás, porque ella sabía que, cuanto más me acercara a la música, lo malo iría saliendo de mí. Sé que recaídas no voy a tener porque, si puedo tener un poco de tristeza lo que hago es cantar, pues es la forma en la que soy yo misma".