Manu Sánchez derrota a Txabi Franquesa en 'Pasapalabra' gracias a un recordado programa de Antena 3

Si hace unas semanas fue Arkano el que se atrevió a rapear con la sintonía de Farmacia de Guardia, este martes, otro programa de los históricos de Antena 3 fue el protagonista en 'La pista musical' de Pasapalabra.

Manu Sánchez y Txabi Franquesa se enfrentaron para ver quien conseguía más segundos en la prueba del concurso, aunque el presentador le advirtió a Roberto Leal que "reconozco que los primeros segundos de las canciones, todas me parecen la misma".

Pero Leal señaló que "está quizás no porque no hablamos de una canción en sí, sino de un programa de televisión". Franquesa le pidió el año, pero el presentador no se lo facilitó, sino que dio paso directamente a la música.

El primero en darle al pulsador fue el cómico, que se puso a bailar y señaló que la canción del programa debía de ser "de una autonómica de Ceuta porque no tengo ni idea". Leal le advirtió que "te arrepentirás de tus palabras...".

El rebote cayó en manos de Sánchez: "Me parecía el principio de Movierecord, pero sé que no es porque no es un programa de televisión. ¿Pasapalabra?". La respuesta dejó descolocado a Leal, que le contestó: "Ahora no se puede decir eso...".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Enseguida se dio cuenta de su confusión: "¡Ah! Que dices que la sintonía es del programa de Pasapalabra. Pensé que se lo estabas pasando a Pablo". Entonces Sánchez exclamó: "¡Roberto, por favor! Ahora no se puede decir eso: ¿Cuándo ha salido esa ley?".

Tras las risas de todos los presentes en el plató, el presentador les dio la siguiente pista: "Su objetivo cada semana era cumplir los sueños de la gente". Esta vez fue Sánchez el primero en apretar el pulsador.

"Sorpresa, sorpresa", afirmó, pero Leal le pidió que cantara la sintonía del histórico programa de Antena 3 para darle por correcta la respuesta y otorgarle 4 segundos extras para su equipo.