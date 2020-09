Metro se abre a limitar el aforo de sus estaciones y aumentará los trenes en la hora punta

La Comunidad de Madrid quiere evitar cualquier tipo de aglomeración en el metro o en el autobús tras la vuelta de vacaciones. Pese a que en la actualidad la demanda todavía es un 40% inferior a la registrada en las mismas fechas del pasado año y no se prevé que se recupere del todo hasta 2021, el Gobierno autonómico sí estima que la gente vuelva a usar el transporte público con más frecuencia en las próximas semanas. Sin ir más lejos, desde que decayó el estado de alarma el pasado mes de junio, Metro ha recuperado hasta un 12% de su demanda.

Ángel Garrido, consejero de Transportes autonómico, ha reconocido en ciertas ocasiones que bajo tierra no rige el mismo principio de distancia de seguridad que en otras situaciones. En el suburbano, explicó ayer en una rueda de prensa, el 100% de los asientos están disponibles y en cada metro cuadrado pueden estar hasta tres personas. Sin embargo, que esta norma sea más flexible en los transportes masivos en los que, además, es obligatoria la mascarilla, no significa que no se hayan de extremar las medidas de seguridad. Bajo esa premisa presentó este martes el máximo responsable del transporte público madrileño el plan de movilidad ‘Por una vuelta segura’, que este año se ha adelantado 15 días y que tiene como novedad la ampliación del dispositivo presencial de supervisión de aforo que hasta ahora estaba presente en 12 estaciones y que llegará hasta las 22 más concurridas de la red.

En todas ellas habrá personal de Metro controlando que no se produzcan dichas aglomeraciones ni en los vagones ni en los andenes cuando, por ejemplo, haya una incidencia grave. "Podremos limitar el aforo en caso de incidencia grave para evitar que se concentre mucha gente y ordenar la salida de pasajeros", explicó Garrido desde el puesto de mando del suburbano, en la parada de Alto del Arenal.

Asimismo, se planteará que los trenes hagan recorridos en bucle. Esto significa que varios de ellos no hagan el recorrido total de sus líneas sino que concentren su servicio en los tramos con más demanda. También se extenderá el sistema de control automático de aforo que ya funciona en 225 paradas. Todo ello irá, además, acompañado de un aumento de la demanda que este año se ha adelantado dos semanas. Si hasta ahora el refuerzo siempre se producía a partir de la segunda quincena del mes de septiembre, esta vez se ha implementado a partir del día 1.

En la primera quincena, el incremento de la oferta será de entre un 14% y un 35% en el suburbano y también en los autobuses de la EMT y en los interurbanos. Los refuerzos serán mayores en las horas punta. Durante la segunda mitad de mes, la oferta se incrementará hasta un 28% en Metro y un 25,4% en interurbanos. La EMT sumará 437 autobuses progresivamente hasta completar el 100% de la oferta del periodo de invierno desde el próximo día 20 y activará las líneas universitarias (líneas A, E, F, G, H y U).

Desde el departamento de Garrido añaden a 20Minutos que este refuerzo se mantendrá hasta junio y que podrá variar en función de la demanda, ya que "el Consorcio hace un seguimiento de la misma en tiempo real".

"Nuestra prioridad es garantizar que el servicio de Metro se presta con las mayores garantías para los viajeros, asegurando una movilidad rápida", aseguró el consejero de Transportes, que también aprovechó para asegurar que en el transporte público no se ha registrado ningún brote de coronavirus.

En ese sentido, señaló varios estudios realizados en países como Francia, Reino Unido, Japón o China que han demostrado, según Garrido, que la probabilidad de contagio en el transporte público es muy reducida, con tasas de entre el 1% y el 0,005% debido a las medidas de prevención, a las características de los vehículos y el comportamiento de los usuarios.