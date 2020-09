Tudanca pide a Mañueco que se sacuda el yugo de Casado y rechaza firmar pactos sobre las cenizas del anterior

Así lo ha asegurado Tudanca tras la "decepcionante" intervención de Fernández Mañueco al que ha acusado de comparecer a petición propia en las Cortes para explicar el contenido de las últimas conferencias de presidentes en una estrategia de hablar sobre el Gobierno de la nación consciente de que no tiene nada que contar del suyo.

"No sabía si saludar a Mañueco o a Casado", ha ironizado Tudanca que ha acusado al presidente de la Junta de haber defendido en las Cortes el argumentario "enterito" del PP y de no haber hecho nada útil por Castilla y León en estos meses ante la "enorme frustración" de los castellanoleoneses que se enfrentan todavía a "tiempos difíciles".

"Para usted la vida sigue igual", ha reprochado Tudanca a Fernández Mañueco al que ha pedido explicaciones por la dimisión de la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación poco antes del inicio del curso escolar o del director general de Presupuestos en un momento en el que se tienen que pagar las ayudas autonómicas de los ERTE, por ejemplo.

"Es inconcebible que usted pretenda ser presidente sin coste alguno. Usted pide, pero no da. Gestiona el dinero de los demás, pero no recauda. Exige, pero no cumple y cambia de criterio en función de lo que le manden", ha resumido Tudanca que ha lamentado que Mañueco no haya acudido a las conferencias de presidentes con una postura de Comunidad, como sí hacía su predecesor en el cargo, Juan Vicente Herrera, lo que ha negado el presidente en su turno de réplica en el que se ha comprometido a llamar al socialista antes de la videoconferencia del viernes 4.

"Ha preferido reunirse con Pablo Casado para llevar sólo la posición del PP", se ha reafirmado Tudanca que ha reiterado su crítica a Mañueco por haber elegido a su líder nacional antes que a Castilla y León.

"Cuanto más leal es la oposición, más desleal es su gobierno. Cuanto más prudente es la oposición, más imprudente es su gobierno. Cuanto más responsable es la oposición, más irresponsable es su gobierno", ha añadido Tudanca que ha asegurado que el PSOE seguirá apostando por el diálogo y por el acuerdo.

"Ustedes han logrado que no haya presidente en Castilla y León, pero no van a conseguir que no haya líder de la oposición. Su dejación de funciones es de tal calibre, su soledad tan palmaria, que no me extraña que hasta ustedes quieran que sea el gobierno de España quien lidere y gestione esta comunidad", ha vuelto a ironizar para recordar que el Gobierno de España ha dedicado 4.753 millones de euros a la lucha contra el COVID-19. "Eso es gobernar y liderar", ha sentenciado.

Según ha relatado a modo de ejemplo, el PSOE seguirá trabajando por el cumplimiento estricto del Pacto por la Recuperación de Castilla y León, por la convocatoria adicional de becas, por la reducción de tasas o por un plan para reducir la brecha digital o por el refuerzo de la Atención Primaria, sin olvidar su la apertura de los consultorios o el cierre de los prostíbulos.

"Me suena a chiste", ha respondido por su parte el presidente de la Junta que ha asegurado que ha hablado "prácticamente todas las semanas" con Tudanca durante la pandemia para añadir que ha llamado más veces él que el líder socialista al que ha instado a dejar la "guerrilla" para ser constructivo y subirse al tren de la historia.

"No estamos en campaña, si perdemos perdemos todos", ha recordado el presidente al líder de la oposición ante el que ha vuelto a reivindicar la necesidad de que el Gobierno de la nación favorezca un cuerpo normativo que permita a las comunidades adoptar medidas más rápidas, directas y eficaces y de manera coordinada para hacer frente a los rebrotes.