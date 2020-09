Artur Mas rompe lazos con Puigdemont

El ex líder de la extinta Convergència (CDC) y expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha decidido no entrar a formar parte de la militancia de Junts, el nuevo partido del también expresident huido en Bruselas Carles Puigdemont, y permanecer en las siglas herederas de CDC, el PDeCAT.

Mas no se suma así a las bajas que se han ido encadenando en los últimos días para enrolarse en el proyecto de Puigdemont. Desde que el pasado lunes, el líder independentista en Bélgica rompiera el carnet del PDeCAT, consumando así su divorcio del partido, cuatro consellers del actual Govern (Meritxell Budó, Miquel Buch, Damià Calvet y Jordi Puigneró), tres exconsellers en prisión por la sentencia del procés (Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn), gran parte de los diputados de JxCat en el Parlament y cinco senadores siguieron sus mismos pasos.

Del grupo en el Congreso, cuatro diputados son afines a Junts y otros cuatro al PDeCat liderado por David Bonvehí, y que acumula un 7% de bajas en la militancia con estas deserciones de última hora.

No ha sido así finalmente con Mas, que achaca a Puigdemont haber radicalizado la formación neoconvergente a la que sigue ligado. El portavoz de la misma, Marc Solsona, ha celebrado este martes que Mas siga vinculado: «Es una buena noticia su voluntad de seguir siendo del Partit Demòcrata y de participar en proyectos de suma». El expresident explicará en los próximos días los motivos de su decisión, con la que se distancia definitivamente del político al que designó para presidir la Generalitat en el año 2016.

Desde el Govern de Quim Torra, la consellera portavoz, Meritxell Budó (una de las que se ha desligado del PDeCAT) ha asegurado este martes que las diferencias entre las dos siglas «no alteran» la composición del actual ejecutivo catalán: «Se constituyó fruto de los acuerdos entre los grupos parlamentarios de JxCat y de los republicanos de ERC, y esto no ha cambiado».

Torra ante el Supremo el 17 de septiembre

Este profundo desencuentro en el seno del independentismo precede a la próxima declaración del president Quim Torra ante el Tribunal Supremo, el 17 de septiembre, en la causa abierta por desobediencia al no retirar de edificios oficiales carteles en apoyo a los líderes del procés enjuiciados. Se trata de la vista del recurso de Torra contra la sentencia del TSJC que le inhabilita por un delito de desobediencia.

Avanzándose a una probable inhabilitación, Torra dejaba en el aire el pasado lunes si acataría una sentencia en ese sentido y pedía al independentismo no investir a ningún candidato alternativo en caso de ser suspendido.

«He desobedecido dos veces. No creo que sea la última vez que lo haga. A mí no me marca el calendario la decisión de un tribunal español», declaró el dirigente catalán.

El vicepresident, Pere Aragonès, se ha expresado en un sentido similar, y ha abogado por escoger a un nuevo president mediante elecciones, descartando que se designara entre los actuales diputados en el Parlament.

Apuesta directamente por abrir otra legislatura en las urnas. En previsión de la inhabilitación, ha pedido al soberanismo planificar una «respuesta conjunta» ya que «es muy grave que se pueda inhabilitar a un president de la Generalitat simplemente por haber mantenido una pancarta».

Convocatoria electoral en manos del president

Budó, a su vez, ha alejado el escenario de una convocatoria electoral en Catalunña este otoño afirmando que esta decisión solamente le corresponde al president Torra y que será él quien tenga que anunciar una fecha.

La portavoz ha confirmado que el Govern ha solicitado al Parlament que el debate de política general se celebre en la cámara catalana entre los días 16 y 18 de septiembre. Coincidirá en fecha con la declaración de Torra ante el Supremo del próximo día 17.