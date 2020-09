La oposición acusa a Maya de "actitud irresponsable" en los 'no Sanfermines'

La declaración ha sido presentada por el PSN y ha contado con el apoyo de EH Bildu y Geroa Bai, mientras que Navarra Suma ha votado en contra.

El texto aprobado reclama "diálogo, acuerdo, información y responsabilidad en la lucha que el Ayuntamiento debe realizar contra la pandemia del Covid-19".

Los socialistas explican en la declaración que habían solicitado "en reiteradas ocasiones que el alcalde no llevara a cabo acciones con motivo de los 'no Sanfermines', ya que cualquier acto podría provocar que se formaran aglomeraciones y, por tanto, contagios". "Sin embargo, Enrique Maya no hizo caso a las advertencias y envió mensajes contradictorios a la ciudadanía, acudiendo a sitio reservado durante las misas en honor al santo, desplegando un pañuelo gigante en la fachada del Ayuntamiento, instalando un corpóreo en la plaza del Castillo, o emitiendo en directo la fachada y el reloj el 6 de julio", aseguran.