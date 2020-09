Ford firma amb UGT el sisé ERTO a Almussafes, de 15 dies en Vehicles i 19 en Motors fins a desembre

Es tracta del sisé ERTO en l'empresa des de l'estiu del 2019. Segons fonts sindicals, encara que el llançament del nou Kuga està funcionant bé, els altres quatre models d'automòbils que es produeixen a Almussafes no han recuperat els nivells de demanda previs a la crisi sanitària i econòmica del coronavirus.

Davant aquesta conjuntura, l'empresa ja va traslladar als representants dels treballadors la necessitat de disminuir en 11.000 vehicles i de 28.000 motors el volum de producció previst. L'ERTO afectarà al voltant de 3.000 treballadors al dia: uns 900 en motors i, en vehicles, 2.500 empleats durant la reducció parcial i 5.200 els dies en la parada total.

Hi haurà parades parcials durant huit dies al setembre (del 21 al 25 i del 28 al 30); l'1 i 2 d'octubre; els dies 11,18 i 21 de desembre. Els dies de parada total seran el 2 i el 3 de novembre.

Quant a l'àrea de motors, l'ERTO serà de 19 dies. Pararà parcialment els dies 3, 4, 7, 17, 18 i 25 de setembre; el 13 d'octubre; cinc dies al novembre (2,3,13,20 i 27) i els dies 15, 16, 17, 18, 21, 22 i 23 de desembre.

SENSE SORPRESES

Segons han explicat a Europa Press fonts sindicals, l'expedient ha sigut firmat únicament pel sindicat UGT, majoritari i que ostenta la presidència del comité d'empresa, tal com estava previst, en mantindre's les mateixes condicions que en els ERTO anteriors.

No obstant açò, ni CCOO ni STM-Intersindical ni CGT han donat el vistiplau. En el cas de Comissions Obreres, ha recordat que a la fi de setembre finalitzen les mesures extraordinàries sobre els ERTO del Govern central i no volen que els treballadors consumen el seu atur, la qual cosa se sumaria a la pèrdua del 20% del salari. També ha lamentat que no se'ls diga quins plans de futur hi ha per a la factoria i els seus empleats.

Des d'STM tampoc han rubricat l'ERTO perquè plantejaven dos reivindicacions: que l'empresa complementara el salari més enllà del 80% i que en cas d'acomiadament posterior als treballadors que han consumit atur se'ls abonaren eixes prestacions. No han sigut acceptades.

CGT ja havia anunciat el seu 'no' en considerar que hi ha altres alternatives a l'ERTO i criticant que "en els últims temps l'empresa ha agafat la tàctica" que la plantilla treballe "com si no hi haguera un demà", amb llocs "sobresaturats", de manera que "a la fi d'any sobren a l'empresa uns dies". Abans, segons aquest sindicat, la situació "se suplia amb una regulació de la producció" i una parada tècnica però ara "opten pel fàcil i rendible" i "amb càrrec a l'erari públic" i al consum d'atur per part de treballadors".