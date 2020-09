Coronavirus.- La Policia Local de València farà controls tot el curs i un seguiment dels casos en quarantena

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, i la d'Educació, Maite Ibáñez, han mantingut aquest dimarts una sessió de treball amb el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, per a "ajustar" els últims detalls sobre el nou del curs escolar en la ciutat i establir una coordinació permanent al llarg de tot el curs, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Fruit de la reunió, s'ha establit un contacte directe entre la Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de València per a establir els mecanismes d'actuació per al seguiment i control dels casos que es puguen produir en els centres educatius de la ciutat. L'objectiu és, segons Cano, "transmetre tota la tranquil·litat possible a la població".

Tal com han explicat els regidors, "les administracions porten temps treballant en la preparació d'una tornada segura a les aules, per mitjà del diàleg entre tots els sectors de la comunitat educativa i seguint les directrius marcades per les autoritats sanitàries".

Els centres educatius valencians disposen des de fa setmanes d'un protocol sanitari "flexible i adaptable" als diversos escenaris que es puguen donar al llarg del curs a causa de la pandèmia. Soler ha traslladat als edils que les aules "són més segures que qualsevol altre espai de socialització".

La inversió extraordinària per a les despeses de funcionament per la situació sanitària destinats als centres educatius de la ciutat de València ascendeix a quasi 2.450.000 euros, "per la qual cosa els nostres centres estan preparats per a l'actual situació", ha manifestat Maite Ibáñez.

412 DOCENTS MÉS

"Gràcies a aquesta inversió, la ciutat de València comptarà amb 412 docents més per als centres educatius públics i concertats, la qual cosa suposa una baixada significativa de les ràtios, a més d'aproximadament 250 monitors i monitoras extra de menjador. D'altra banda, la dotació econòmica per a l'organització d'activitats extraescolars ha ascendit a 832.900 euros.

Per la seua banda, Luisa Notario ha avançat que s'ha elaborat un protocol genèric de neteja i desinfecció, en el marc de les competències municipals, que contempla, entre altres mesures, un reforç del personal en tots els centres educatius de la ciutat, així com garantir la distribució d'equips de protecció individual per a tot el personal depenent de l'Ajuntament.

Finalment, la regidora d'Educació ha recordat que des de la Regidoria s'han adquirit 453 tablets amb connexió a internet perquè l'alumnat en situació de vulnerabilitat socioeconòmica puga comptar amb mitjans tecnològics que els permeten mantindre l'activitat educativa tant presencialment com online.