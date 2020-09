Cs dice que Junta "está haciendo un esfuerzo ingente, con recursos propios, para garantizar seguridad escolar"

Además, ha incidido en que "dicho esfuerzo se está afrontando desde el Ejecutivo andaluz con recursos propios, ante la ausencia de financiación del Gobierno central".

En este punto, como dato destacado, Hernández White ha recordado que el departamento que dirige Javier Imbroda "se ha comprometido a realizar test de coronavirus a más de 27.000 profesionales en la provincia de Málaga y que a lo largo de este verano, los centros educativos han realizado obras por valor de más de diez millones de euros, para adaptar los espacios a las nuevas condiciones de seguridad", algo que "los padres y madres de los escolares malagueños se van a encontrar en los próximos días", con el arranque del curso.

De igual modo, el parlamentario naranja ha recordado en un comunicado también que "se están contratando a 6.700 docentes en toda Andalucía, destinados especialmente a los centros que presentan una mayor densidad de alumnos", que "se han dispuesto más de 150.000 dispositivos digitales para facilitar la formación", a lo que se añade el gasto de mascarillas, con tres millones de unidades al mes para los centros, y más de 300.000 litros de geles hidroalcohólicos.

"Se están poniendo todas las medidas posibles, con un esfuerzo impresionante, para garantizar que la vuelta al cole sea la más segura posible, teniendo en cuenta que la seguridad total no existe", ha asegurado, incidiendo en que "no ha llegado nada a Andalucía del Gobierno de España para afrontar el sobrecoste de estas medidas, ya que la distribución de recursos no se está realizado en función de la población" y por ello "Andalucía es la comunidad más castigada", del conjunto del país.