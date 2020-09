Coronavirus.- Els inscrits a les proves de certificació de les EOI hauran de passar també control de temperatura

La trobada telemàtica culmina diverses setmanes de treball en les quals Educació i Sanitat de la Generalitat han actualitzat tots els protocols per a garantir la seguretat d'unes proves en les quals s'han inscrit 33.346 persones: 10.533 en les EOI de la província d'Alacant, 4.738 en la de Castelló i 18.075 en la de València, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Les PUC arranquen el 2 de setembre amb l'examen escrit del nivell B2 d'Anglés, la prova més nombrosa de totes, amb 7.432 aspirants: 2.199 a Alacant, 1.125 a Castelló i 4.445 a València. Aquesta prova és la que ocupa més aularis per a garantir la distància interpersonal d'1,5 metres de distància entre els aspirants.

El dispositiu de prevenció i protecció marca l'ús de la mascareta obligatòria tant en les proves escrites com en les orals i també inclou que la Policia Local i Protecció Civil s'organitzen per a evitar aglomeracions en l'accés als aularis de les proves. A més, hi haurà controls de temperatura en els accessos als recintes on es desenvolupen els exàmens.

Rubén Trenzano ha destacat que la coordinació a tres bandes entre Educació, Sanitat i Emergències "té com a objectiu garantir que cap de les persones que participen en les PUC, tant l'alumnat com el professorat, córrega cap risc". "Ara està en les nostres mans fer-ho possible, fent-nos corresponsables totes i tots amb el compliment de les mesures de prevenció i protecció", ha afegit el director general.

Les proves es desenvoluparan durant diverses setmanes, segons l'idioma i el nivell. Els exercicis conclouran el dijous 17 de setembre amb la prova de Francés B2.

Enguany, 33.346 persones s'han inscrit a les PUC que organitza la xarxa d'EOI del sistema educatiu valencià, que està configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes en 66 municipis, que ofereixen l'ensenyament de 17 llengües en total: alemany, anglés, àrab, espanyol, basc, francés, grec, italià, portugués, romanés, rus, valencià, xinés, neerlandés, finés, polonés i japonés.