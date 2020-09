De la Rosa exige a la Junta "un mismo trato" para todos los establecimientos de hostelería

Lo ha hecho en el marco de la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) para evaluar y valorar las medidas adoptadas para combatir la panademia de la COVID-19, en la que ha participado el delegado territorial, Roberto Saiz.

En este contexto, De la Rosa ha advertido de la necesidad de trasladar a las autoridades sanitarias del Gobierno autonómico la situación de "agravio" que se está produciendo entre los establecimientos hosteleros en función de su licencia, ya que a algunos se les ha prohibido dar servicio dentro de los locales mientras otros siguen operativos.

No es la primera vez que el alcalde de Burgos deriva esta petición a los responsables del Ejecutivo autonómico, al considerarla "injusta y discriminatoria" ya que, si bien todos los establecimientos hosteleros deben cumplir con las medidas de higiene, aforo y distanciamiento vigentes, "no se entiende que determinados pubs o bares especiales no puedan dar el mismo servicio y con las mismas condiciones dentro del local que un bar, una cervecería o una cafetería".

Ante la ralentización de los contagios por coronavirus en la provincia, el alcalde ha agradecido "el esfuerzo extraordinario" que está realizando la sociedad burgalesa en su conjunto, demostrando un comportamiento mayoritario ejemplar sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias, lo cual ha contribuido a que, a día de hoy, y a diferencia de otras capitales de la Comunidad, no se hayan tenido que adoptar nuevas medidas aún más restrictivas.