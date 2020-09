Nou xoc entre PSPV i Compromís per la reunió de Ribó amb altres 29 alcaldes pels estalvis municipals

L'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha reunit telemàticament aquest dimarts al matí amb els alcaldes de les principals ciutats espanyoles, que han signat un document conjunt en el qual reclamen un nou acord entre les entitats locals i el Govern central sobre l'ús dels romanents municipals i l'accés als fons econòmics per a fer front a les conseqüències de la pandèmia.

No obstant això, la trobada s'ha convertit en un nou punt de fricció en el si del Govern del Rialto entre Compromís, la coalició que lidera l'alcalde, i el PSPV-PSOE, la portaveu i la vicealcaldessa del qual, Sandra Gómez, ha mostrat el seu desacord amb la iniciativa en afirmar que "com l'altra meitat del Govern" local no comparteixen "ni l'esperit ni el fons de la reunió" per estar "totalment dirigida per Gènova, per la direcció nacional del PP i que no va en favor dels ajuntaments, sinó que els perjudica amb l'únic interés d'anar contra el Govern i del PSOE".

Els ajuntaments signants rebutgen l'acord aconseguit setmanes arrere entre la FEMP i el Ministeri d'Hisenda per "injust", atés que, afirmen, "vulnera el principi d'igualtat entre municipis i ciutadans, vulnera l'autonomia financera de les entitats locals i estableix una inadmissible exclusió dels ajuntaments que no disposen de romanent del repartiment dels fons provinents dels Pressupostos Generals de l'Estat".

Tal com ha explicat Ribó, "hem aconseguit un acord, per damunt de les diferències ideològiques, des de la voluntat de trobar una eixida a la situació econòmica dels ajuntaments".

Els 30 municipis es posicionen en contra del decret presentat pel Ministeri d'Hisenda i reclamen, en paraules de Ribó, "un nou decret urgent respecte als romanents de tresoreria dels ajuntaments i, d'altra banda, plantege les ajudes als municipis, com han tingut les comunitats autònomes, per a fer front a totes les despeses que afrontem els municipis per efecte de la pandèmia: el primer de tots, el transport públic, però també la neteja, els serveis socials, l'ensenyament…".

L'alcalde ha qualificat de "just, lògic i necessari que l'Estat aporte els recursos provinents de la Unió Europea".

Ribó ha participat per videoconferència en una trobada amb els alcaldes i alcaldesses de Madrid, Barcelona, Alacant, Almeria, Badajoz, Badalona, Cadis, Còrdova, Granada, Lleida, Màlaga, Marbella, Múrcia, Orense, Oviedo, Palència, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrasa, Teruel, Torrelavega, i Zaragoza.

Tots ells han exigit a l'Executiu "l'obertura immediata del procés de diàleg amb el Ministeri d'Hisenda per a iniciar unes noves negociacions que permeten establir uns criteris de repartiment dels fons basats en la igualtat i en la solidaritat, tal com ja s'ha fet amb el conjunt de les comunitats autònomes a través del fons de 16.000 milions d'euros habilitat pel Govern d'Espanya", segons s'assenyala en el text.

Tal com ha explicat Joan Ribó durant la reunió intermunicipal, "aquest és un acord molt important perquè obri el ventall a pràcticament tots els colors del municipalisme espanyol i posa de manifest la voluntat, per damunt de qualsevol ideologia política, de buscar solucions als greus problemes econòmics i de tota mena als quals ens enfrontem les ciutats en aquests moments".

L'alcalde de València ha recordat els articles 140 i 142 de la Constitució Espanyola, que garanteixen, respectivament, l'autonomia dels municipis i la necessitat de disposar de mitjans suficients per a l'acompliment de les funcions que els atribueix la llei.

Necessitat "urgent" de suport al transport públic

L'alcalde de València ha subratllat la urgència d'adoptar les mesures de suport als municipis, especialment en el camp del transport públic, "molt afectat per les mesures ocasionades per la pandèmia".

"Per a València es tracta d'un assumpte molt urgent perquè la nostra Empresa Municipal de Transports (EMT), com les de la resta de ciutats espanyoles, travessa una situació financera molt complicada a causa de la pandèmia, que s'ha d'arreglar enguany", ha manifestat. Ribó ha subratllat que les ajudes de l'Estat "han de materialitzar-se aquest mateix any, per la qual cosa és imprescindible que el nou decret estiga a punt en aquest curs, 2020".

De fet, el document de les 30 ciutats assenyala que la nova negociació "ha de basar-se en els acords aconseguits per unanimitat en el si de la FEMP el passat 2 d'abril per a reclamar al Govern d'Espanya que arbitre un sistema d'ajudes a tots els ajuntaments que permeten fer front a les dificultats econòmiques ocasionades per la crisi sanitària del coronavirus, amb especial atenció al fons incondicionat de 5.000 milions i al de 1.000 milions destinat específicament al transport públic".

Aquestes ajudes, prossegueix el text signat pels alcaldes, "són imprescindibles perquè els municipis continuen prestant els seus serveis públics i ajudant als qui més ho necessiten durant l'actual crisi econòmica".

L'alcalde de València ha defensat també la necessitat de "tractar de manera diferenciada les aportacions de l'Estat a les entitats locals, dels 5.000 milions dels quals s'ha parlat pel possible préstec dels romanents".

En aquest sentit, el ple de l'Ajuntament de València va aprovar setmanes arrere dedicar aquests romanents municipals al pagament de deute públic, per la qual cosa Ribó ha assenyalat que és "imprescindible que se separen tots dos assumptes: de la mateixa manera que les comunitats autònomes han rebut unes quantitats importants de recursos per a atendre la problemàtica pel coronavirus, els ajuntaments també hem de disposar de recursos per a afrontar les despeses d'atenció social, ensenyament, transport… el que significa que és imprescindible desvincular els fons que aporta l'Estat".

Gómez: "Primer les persones i després els bancs"

La vicealcaldessa de València i secretària general del PSPV-PSOE a la ciutat, Sandra Gómez, ha manifestat aquest dimarts, amb motiu de la reunió convocada pel portaveu del PP en la FEMP i alcalde de Saragossa que "com l'altra meitat del govern a la ciutat de València, no compartim ni l'esperit ni el fons de la reunió".

Així, ha afegit que es tracta d'una "maniobra del PP". En la seua opinió, "és obvi que és una reunió totalment dirigida per Gènova, per la direcció nacional del PP i que no va en favor dels ajuntaments, sinó que els perjudica amb l'únic interés d'anar contra el Govern i del PSOE".

La vicealcaldessa ha explicat que "n'hi ha prou amb recordar una cosa que tothom sap i és que la llei Montoro ve del ministre Montoro, ministre i govern del PP". En eixa línia, ha assenyalat que "van ser ells els qui van defensar que els ajuntaments dedicaren tots els seus estalvis a pagar primer als bancs". Per contra, Gómez ha ressaltat que des del PSOE han defensat "justament el contrari i més ara en un moment de crisi".

"El pressupost de l'any que ve ha d'anar dedicat precisament a ajudar a aquelles persones, comerços, autònoms, petites i mitjanes empreses que ho estan passant realment malament, amb ajudes i inversions”, ha explicat la vicealcaldessa, qui ha manifestat que la posició del PSPV-PSOE a la ciutat de València serà ferma en aquest sentit perquè no entenen "que els romanents s'hagen d'anar dedicats a pagar als bancs".

Gómez apel·la al fet que els romanents vagen dedicats "a fer uns pressupostos de la reconstrucció i no de la retallada, ja que tal com ha recordat, si l'Ajuntament de València no s'acull al decret del govern, haurà de fer una retallada d'11 milions d'euros i l'única perjudicada d'això serà la ciutadania que veurà com els ajuntaments tenim menys recursos si no s'aprova.

En eixe sentit, Gómez ha recalcat: "Jo crec que això no ho vol ningú i menys els partits progressistes", per la qual cosa "recordaria, en primer lloc, als qui han participat, i jo crec que li fan una mica el joc al PP, que es van manifestar contra la llei Montoro i, en segon lloc, que els partits progressistes sempre hem defensat que primer les persones i després els bancs, i en eixa línia estarem en el PSOE".