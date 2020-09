El Ateneo de Sevilla ve "muy difícil" que se celebre la Cabalgata de 2021 por el coronavirus

Quedan todavía cuatro meses para que Sevilla reciba, si el coronavirus lo permite, a los Reyes Magos de Oriente, aunque el devenir de los acontecimientos hace pensar que la Cabalgata de 2021 se unirá a la lista de grandes eventos cancelados en la ciudad.

Por el momento, el Ateneo, organizador del desfile, continúa con su hoja de ruta, tal y como aseguró este martes su presidente, Alberto Pérez Calero, que manifestó a Europa Press que en la institución mantienen "la ilusión y la esperanza intactas", razón por la que siguen dando pasos con normalidad "relativa" en lo que a los preparativos se refiere.

No obstante, el presidente de esta institución manifestó su preocupación y reconoció que "será muy difícil" que la Cabalgata del próximo año pueda tener lugar. Un hecho que marcaría un hito histórico, ya que el cortejo de sus majestades ha recorrido las calles de la capital hispalense desde 1918 "sin excepción".

"No tenemos prisa y seguimos adelante, como cada año por estas fechas, con el operativo y el calendario previsto, pero estamos muy pendientes de lo que nos digan las autoridades sanitarias, en concreto la Consejería de Salud, y el propio Ayuntamiento", afirmó Pérez Calero. "Si al final no podemos salir, guardaremos las carrozas para el año que viene", concluyó. No sin antes recordar que el Ateneo no puede tomar una decisión "unilateral" porque la Cabalgata constituye una Fiesta Mayor de la ciudad.

En caso de suspenderse finalmente, no sería la primera en tomar esta decisión. Y es que el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva) ha decidido ya suspender en 2021 su desfile, el más antiguo de Andalucía y el segundo de España, aunque desde la organización han asegurado que trabajan para que Melchor, Gaspar y Baltasar visiten igualmente a los niños y mayores de la localidad.

El 23 de septiembre, festivo

Por otro lado, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento mantendrá como festivo local el próximo 23 de septiembre, fecha que se decidió en sustitución del pasado miércoles de Feria tras la cancelación de esta cita.

Además, el regidor explicó que propondrá a los grupos político que ese día se celebre en el Palacio de Exposiciones y Congresos, Fibes –y no en el Teatro Lope de Vega–, la entrega de medallas y reconocimientos de la ciudad que habitualmente tiene lugar el 30 de mayo y que este año también tuvo que suspenderse por la pandemia.