Coronavirus.- Benigànim viu la seua primera jornada de nou confinament amb control d'accessos i un poble "desert"

La Conselleria de Sanitat va anunciar ahir el confinament de la localitat durant 14 dies davant l'augment de la propagació del coronavirus i la "pèrdua de traçabilitat dels casos". El tancament es va fer efectiu aquest dilluns a la vesprada amb la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat.

Un dels empresaris de Benigànim ha explicat, en declaracions a Europa Press, que ha hagut de mostrar el justificant de l'activitat comercial de la seua empresa per a poder tornar a aquesta localitat des de Genovés després de visitar a diversos clients. "Si no estem confinats aquests 14 dies açò pot anar a més. Ara, amb el tancament del poble, pareix que la gent ja no ix com abans i s'ha convertit en un desert", ha assegurat.

Alguns veïns han confessat sentir-se "atabalats" per haver d'afrontar un segon confinament i han mostrat la seua tristesa en reviure aquesta situació. "Imagina't un poble on la gent sempre ix al bar a fer-se el café, és molt trist veure tot tancat", han dit.

En aquest sentit, alguns veïns consideren que la mesura decretada malgrat ser "molt dura" és "necessària" ja que han assegurat que la gent "no ha complit amb les normes": "S'han comès una gran quantitat d'imprudències".

Una dependenta d'una botiga en el centre urbà del municipi ha admès que no s'esperaven aquesta mesura: "Veus que passa en altres llocs, però sempre ho veus com una cosa llunyana, i ara ens ha tocat a nosaltres".

Els comerços oberts especialitzats en la venda de roba i complements han assenyalat que amb aquest segon confinament estan vivint un moment d'"incertesa" perquè han notat una absència de clientela.

"La gent ja no ix de casa i solament acudeixen als comerços de primera necessitat, per la qual cosa no sabem si anem a poder seguir oberts durant aquests 14 dies", ha confirmat aquesta dependenta.

Per la seua banda, alguns propietaris dels comerços de Benigànim han assegurat que veuen difícil que puguen "subsistir" els seus negocis. "El primer confinament ho vaig poder aguantar però aquest segon no ho podré aguantar perquè econòmicament no anem a poder", ha manifestat.

EFECTIUS PER A CONTROL

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha avançat que 50 efectius policials i de seguretat s'estan encarregant de la vigilància del compliment de les mesures de confinament aprovades per Sanitat per al control de l'evolució del virus a Benigànim.

Bravo ha detallat l'operatiu que s'ha desplegat en el municipi després de la reunió de seguiment en la qual ha participat, juntament amb el subdelegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Rafael Rubio, l'alcaldessa de Benigànim, Amparo Canals, i representants de les Forces de Seguretat de l'Estat.

Des de dilluns a les 16.00 hores hi ha operatiu un dispositiu en el qual participen diàriament mig centenar d'agents, que controlen els accessos a la població i el compliment de les mesures. Els onze agents de la Policia Local s'encarregaran de les necessitats dels veïns i de les incidències que puguen produir-se.

Per la seua banda, els 12 agents de la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Generalitat Valenciana seran els responsables de supervisar que els establiments públics que contempla la resolució de Sanitat romanen tancats, així com del control de passatgers en la parada d'autobús i en l'estació de Renfe.

La Guàrdia Civil és l'encarregada de mantindre els punts de control permanent en les entrades i eixides de la localitat i de vigilar els camins alternatius que donen accés a Benigànim. Per a aquestes tasques, la Guàrdia Civil ha desplegat 24 agents al dia per a controlar els accessos, que s'efectuen per l'encreuament de les carreteres CV-610 i CV-611 i també per mitjà del punt de control establit en el punt quilomètric 05,50 la carretera CV-611.

Així, està tallada la CV-612 en el punt quilomètric 07,763, enfront del complex de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer; la CV-621 en el punt quilomètric 01,380, en el límit del terme municipal de Quatretonda i la CV-611 en el punt quilomètric 05,500, en el límit del terme municipal de La Pobla del Duc. També romanen tallats cinc camins que donen accés al municipi.

BOMBERS PER A DESINFECCIÓ

En la trobada, la consellera ha traslladat a l'alcaldessa de Benigànim que la Generalitat, per mitjà de la Societat Valenciana de Gestió Integral de les Emergències, mobilitzarà una unitat de Bombers Forestals de la Generalitat perquè duguen a terme tasques de desinfecció en els espais públics i vials del municipi de la Vall d'Albaida.

Bravo també ha destacat el "comportament exemplar" i la "corresponsabilitat" que durant aquestes primeres hores de confinament han demostrat els habitants de Benigànim.

La consellera ha reconegut que les mesures sanitàries i de seguretat aplicades en el municipi poden implicar "algun tipus de molèsties" per a la població però ha demanat "comprensió" als veïns i veïnes perquè es tracta de restriccions necessàries per a "salvaguardar la salut i el benestar general de tota la ciutadania".