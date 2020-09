Coronavirus.- Un total de 204 municipis de la Comunitat Valenciana registren nous casos des de divendres

València es manté, com és habitual, en primera posició en nombre de nous casos, amb 598, seguida per Alacant amb 112, Torrent amb 105 i Dénia amb 91 positius des de l'última actualització de dades de divendres.

Per darrere en nombre de nous casos en els últims dies estan Castelló (amb 65), Gandia (50), Benidorm (40), Torrevella (38), Ontinyent (35) i Benigànim (34).

Precisament Benigànim ha sigut la primera localitat de la Comunitat Valenciana confinada en la denominada 'nova normalitat', una mesura que va començar aquest dilluns davant l'expansió dels contagis detectada en els últims temps.

Aquest municipi de quasi 6.000 habitants va començar el mes d'agost amb a penes 14 positius confirmats per PCR. El 20 d'agost eren 23 els casos diagnosticats i a partir d'ací es produeix un augment significatiu: el dia 25 hi havia 45 casos, el 28 d'agost hi havia 54 i en l'última actualització hi ha 88.

Si s'atén al nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia, les xifres situen de nou a València en primer lloc, amb 5.830 positius per PCR. La segueixen Alacant, amb 1.400; Elx, amb 987; Castelló, amb 789; Torrent, amb 647; Benidorm, amb 620; Torrevella, amb 518; Dénia, amb 422; Gandia, amb 398; Burjassot, amb 359; i Borriana, amb 344.

En el conjunt de la Comunitat Valenciana hi ha 400 municipis que tenen algun positiu confirmat des de l'inici de la pandèmia, mentre que 142 no han registrat cap cas.

Pel que fa al nombre de morts, l'última actualització reflecteix quatre morts des de divendres: 2 a València, un a Montcada i un altre a Tavernes Blanques, que fins ara no registrava cap decés.

En l'acumulat, València té registrats 264 defuncions, Alacant 88, Alcoi 81, Benidorm 68, Torrent 56 i Castelló 50.