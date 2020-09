La tierna foto de Nagore Robles con su nueva y numerosa familia: "Sandra Barneda, hemos sido mamás"

Parece que Nagore Robles y Sandra Barneda han dado un paso más en su relación, un paso que ha dejado una huella canina. Ambas han ampliado la familia, a pesar de que la catalana se encuentre actualmente grabando la segunda temporada de La isla de las tentaciones en República Dominicana, y es que ahora tienen cuatro nuevos perritos recién nacidos de los que la colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa está enamorada.

La exconcursante de GH compartió este martes la noticia con una foto en Instagram en la que mostraba los cuatro cachorros. "Querida Sandra Barneda, hemos sido mamás", comenzó escribiendo Robles imitando un telegrama.

"Tranquila, todo está controlado, aunque por favor, no tardes", pidió. "El nombre lo eliges tú. No me mates". Como era de esperar, la presentadora no tardó en contestar: "Es broma, ¿no?".

Se desconoce si estos cuatro perritos son crías de Nash, el perro de ambas, o son nuevas mascotas que Nagore Robles ha utilizado para bromear en su Instagram e intentar asustar a sus seguidores y, sobre todo, a su novia con la idea de ampliar la familia.