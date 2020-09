Els MIR acusen Sanitat d'usar una "estratègia de desgast" a "les portes d'una onada" per a "aparcar" el conflicte

Així ho ha assegurat el resident de l'Hospital General d'Alacant Cristian Herrera, representant del Comité de vaga MIR de la Comunitat Valenciana, en atenció als mitjans després de mantindre una reunió amb el portaveu de Ciutadans en Les Corts Valencianes, Toni Cantó.

Herrera ha destacat que ja porten 42 dies en vaga i ha denunciat que aquests "residents, metges en formació" que van a ser "els futurs especialistes de la sanitat valenciana" es consideren "maltractats per la Conselleria i per l'Administració". "Tenim unes reivindicacions que pensem que són molt justes, que bàsicament és aplicar la normativa d'altres col·lectius en la nostra pròpia figura. Que tinguem uns descansos dignes, uns llocs de descans adequats, temps de formació i que no se'ns esgote", ha reivindicat.

Referent a açò, ha lamentat que han passat durant la primera onada de la Covid-19 "una època molt traumàtica", però pensaven que després se'ls anava a "reconéixer totes aquestes reivindicacions de forma prou senzilla". "Però no ha sigut així. Per desgràcia, l'Administració està lluitant contra nosaltres per a ni tan sols reunir-se", ha criticat.

"VOLEM DESBLOQUEJAR LA SITUACIÓ"

"L'única cosa que volem -ha explicat el representant del Comité de vaga dels MIR- és desbloquejar la situació, que la consellera (de Sanitat, Ana Barceló) decidisca per fi convocar-nos en una reunió oficial i començar a negociar aquestes mesures que podrien haver estat negociades ja fa 42 dies. Fins i tot podríem haver solucionat aquest problema abans de la vaga".

Així, ha posat en relleu que aquest col·lectiu té "tot l'esperit negociador possible per a solucionar el conflicte al més prompte possible". "Sobretot perquè els pacients no patisquen, perquè al final tot açò sempre repercuteix en els pacients i en el sistema sanitari", ha afegit.

Preguntat per si aquestes demores per a convocar una trobada des de Sanitat es deuen a una "estratègia de desgast", Herrera ha manifestat: "Pensem que és una estratègia de desgast del col·lectiu. Estem a les portes d'una pròxima onada. Nosaltres com a metges tenim una gran responsabilitat amb els nostres pacients i amb el sistema sanitari i ells estan jugant a això, a esperar al fet que eixa situació arribe i al fet que nosaltres, pels nostres principis ètics i morals, que són sempre els pacients, decidim deixar el conflicte laboral aparcat i ens dediquem als pacients".

"PETICIONS ABSOLUTAMENT JUSTES"

Des de Cs, Toni Cantó ha exposat que "durant molts mesos, tots els valencians i espanyols hem eixit als balcons a aplaudir-los, però el que esperem del Govern valencià no és que aplaudisquen", sinó que "complisquen amb la llei i atenguen les seues peticions, perquè són absolutament justes".

D'aquesta manera, ha assegurat que el seu partit farà "tot el possible perquè el Govern valencià complisca amb el que ha de complir i els tracte com han de tractar-se". Així mateix, ha denunciat: "No pot haver-hi MIR a Espanya de primera i de segona. On nosaltres governem o cogovernem s'ha arribat a un acord, a Madrid, o s'està en vies d'arribar, Castella i Lleó i Múrcia. Seguim apostant cada vegada més a una Espanya a moltes velocitats diferents respecte a coses tan importants com la Sanitat i això és absolutament reprotxable".

Finalment, el portaveu de Cs ha assenyalat que esperen que, en la Diputació permanent d'aquest pròxim divendres en Les Corts, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, comparega i "explique coses" referents a açò.