El Departamento de Agricultura no prevé complicaciones en la vendimia derivadas de la COVID-19

Así lo ha indicado tras reunirse este martes por videoconferencia con los representantes de los Consejos Reguladores de cada una de las Denominaciones de Origen Protegidas aragonesas -DOP Calatayud, DOP Somontano, DOP Campo de Borja, DOP Cariñena-, Vinos de la Tierra y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, para hacer una valoración común en el inicio de la vendimia.

Tanto el consejero como las DOP han coincidido en que no se prevén complicaciones en la recogida y tratamiento de la uva y que las bodegas y cooperativas están cumpliendo con los protocolos de sanidad e higiene desde el inicio de la pandemia. Asimismo, han destacado que tienen cubierta la mano de obra para la campaña, respetando la Ley de prevención de riesgos laborales.

Olona ha destacado la buena organización del sector que se demuestra "muy necesaria" no solo en la comercialización sino a la hora de enfrentarse a situaciones adversas como la actual: "El sector vitivinícola aragonés es un ejemplo dentro del sector agroalimentario por estar muy bien organizado en torno a cooperativas y empresas mercantiles que no solo facilitan la comercialización, sino la gestión de la vendimia y del trabajo temporal de forma segura en una situación de pandemia".

"Los presidentes de los Consejos Reguladores me han transmitido que las necesidades de mano de obra están cubiertas por lo que no cabe hacer ningún llamamiento y consideran que no hay ningún problema para que el desarrollo de la vendimia transcurra con normalidad, tal y como preveíamos desde la Consejería", ha destacado Olona del encuentro, al tiempo que ha ratificado el buen hacer del sector vitivinícola, "perfectamente consciente de sus obligaciones y responsabilidades en materia sanitaria y prevención de riesgos laborales".

Para el consejero Olona no se trata de asegurar que no se vaya a producir ningún contagio sino de constatar de que se están haciendo las cosas bien para evitar que se produzca.