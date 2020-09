De la Torre insiste en que el Gobierno debe mostrar "más claramente sensibilidad" con el nivel local

Así, De la Torre ha explicado lo abordado en la reunión y ha aludido al desacuerdo sobre el uso del superávit municipal, insistiendo, como se ha hecho en el encuentro, en que "no se pueden dejar fuera a ayuntamientos que tienen déficit o dejar mal atendido a aquellos que tienen poco superávit".

"Se entiende que debe haber un reparto objetivo, en base a población, de la cantidad", ha abundado. De igual modo, ha dicho que se hablado de un decreto ley "rápido", porque "urge" para que los temas que no crean desacuerdo puedan ser tramitados con rapidez.

No obstante, ha dicho que el caso de los remanentes, "y si es necesario que se preste al Gobierno o no, eso necesita una negociación profunda, seria, que lógicamente no podría ir en ese decreto 'express'".

Por otro lado, ha dicho que el Gobierno debe mostrar "más claramente" sensibilidad con el nivel local, "esencial en la vida pública española", volviendo a lamentar que los consistorio españoles son "los más débiles de Europa".

De igual modo, ha aludido a los fondos europeos aprobados en reuniones recientes y al hecho de que los ayuntamientos "podamos opinar, participar y gestionar".