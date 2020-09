Consultorio de Coaching: "No consigo dormir ante la perspectiva de tener que volver al trabajo de forma presencial"

Cada semana 20minutos pone en marcha un consultorio de coaching. Nuestra experta, Magda Barceló, responde a cuestiones que tienen que ver con las estrategias para tener las habilidades necesarias que nos ayuden a abordar con éxito las situaciones que la vida nos depara en todos los ámbitos: laboral, emocional, personal, familiar...

Para plantear tu duda escribe un correo electrónico a consultoriocoaching@20minutos.es. Mira aquí las respuestas de esta semana.

Miedo a llevar el niño al cole

PREGUNTA Estoy discutiendo con mi pareja porque yo me niego a que nuestro hijo, de 8 años, vaya a clase en el comienzo de curso si no está claro el tema de covid y su protección, que no lo veo claro.

Él dice que hay que convivir con el virus sí o sí, y también los niños, pero yo no lo veo claro, prefiero la seguridad. Esto me está afectando mucho, ¿algún consejo? Muchas gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA No lo ve claro que su hijo de ocho años vaya al colegio este septiembre, dice que prefiere la seguridad. En cambio su pareja opina lo contrario y también el niño, lo que se ha convertido en una fuente de tensiones para la familia.

Como padres es normal sentir cierta aprensión frente a esta coyuntura excepcional. Dos consideraciones:

La primera es que en el caso de que decidiera no llevar a su hijo al colegio, tampoco podría evitar completamente el riesgo de que se contagiara. Las posibilidades de contagiarse son múltiples a no ser que aisle a su hijo por completo, lo que sin duda conllevaría otros problemas muchísimo más graves.

La segunda es que ir al colegio es algo primordial para el desarrollo de su hijo. Es una de las esferas que más le marcará como individuo y si todo va bien le ayudará a desarrollarse. Esta es una de sus mayores responsabilidades como progenitora del niño.

Así que si no está dispuesta a llevar a su hijo al colegio, tiene que proporcionar un plan b. Yo le pregunto: ¿cuál es su alternativa y cómo la va a llevar a cabo? Considere hacerlo, teniendo en cuenta un posible alargamiento en el tiempo de este contexto singular.

El miedo a que le pase algo a nuestros hijos es algo con lo que como padres debemos convivir cada día. Dese cuenta de cómo es imposible protegerlos completamente y tampoco es deseable, ya que los niños sobreprotegidos son los más vulnerables frente a las vicisitudes de la vida. Por todo ello, le animo a ahondar en sus miedos y a no dejarse dominar por ellos.

¿Cómo romper el aislamiento social?

PREGUNTA Hace ocho meses, por el trabajo de mi pareja, nos trasladamos a vivir a España. Durante este tiempo me había organizado para acompañar a mi hijo de ocho años y formarme en mi profesión. Justo cuando habíamos empezado a conocer a gente empezó el confinamiento.

Ahora me siento atrapado en casa. Siento que es casi imposible socializarnos con otra gente y me asaltan estados de tristeza y ansiedad. Me estoy planteando buscar trabajo de lo que sea, pero no lo veo claro. ¿Qué me aconseja?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Una de los mayores valores de trabajar es que, más allá de generar recursos, de permitirnos aprender o desarrollar una profesión, es un vehículo esencial para socializarnos. Las personas somos seres sociales.

Necesitamos de los otros más allá de nuestra familia inmediata y extendida, y trabajar nos puede proporcionar esta conexión. Por todo ello, le animo a salir de casa y a buscar trabajo. Salga de su aislamiento y preocupación trabajando. Conecte con otras personas de su trabajo, lo que sin lugar a dudas reducirá su ansiedad, le hará más fuerte y enriquecerá su experiencia vital.

Voy a rendir peor

PREGUNTA No consigo dormir ante la perspectiva de tener que volver al trabajo de forma presencial. Yo no quiero regresar, pero mis compañeros sí lo están haciendo y me estoy quedando solo en esta lucha. Lo paso fatal y no sé qué hacer, porque sé que si vuelvo voy a rendir peor. Gracias por su ayuda.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Pensar en volver al trabajo presencial le quita el sueño. ¿Qué está detrás de esto? Es importante que se haga consciente de los motivos que esconden su bloqueo a reincorporarse al trabajo presencial. Tal vez miedo a contagiarse, o tal vez ha descubierto que le gusta más teletrabajar y que rinde más haciéndolo

En cualquier caso, si desea plantear a sus superiores teletrabajar de forma permanente, lo que resulta de lo más lícito, cuanto menos apegado esté a ello mejor. Le animo a plantearlo desde el punto de vista de su rendimiento y a ser flexible teniendo en cuenta aquello que sea óptimo para la organización y también para usted.