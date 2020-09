El Grupo Popular reclama al Gobierno local soluciones inmediatas para el césped de Las Gaunas

"Ayer conocimos que el pasado 25 de agosto un informe de la Liga exige que se cambie el césped del campo por la situación de mal estado en la que se encuentra y que pudimos comprobar en el amistoso de la UDL contra el Athletic de Bilbao. Desde el Grupo Popular pedimos al alcalde que articule las medidas necesarias, con carácter de urgencia, para poder cambiar el césped", ha señalado el concejal popular.

Los populares han destacado la importancia económica y de promoción para la ciudad que supone contar con un equipo en Segunda División, "por lo que es necesario adoptar las medidas oportunas lo antes posible".

Santaolalla ha explicado que uno de los motivos por los que el césped de Las Gaunas se encuentra en tal mal estado es que en el mes de marzo se comunicó al Consejo de Administración de Logroño Deporte la suspensión de los contratos de mantenimiento de todas las instalaciones deportivas, incluida la empresa encargada del mantenimiento del césped de Las Gaunas. "Desde el PP solicitamos que se mantuvieran unos servicios mínimos que garantizaran la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones deportivas y el patrimonio municipal". El levantamiento de esta suspensión se produjo el pasado 12 de agosto, es decir 5 meses después.

"La falta de planificación ha sido evidente. Desde el Consejo de Administración del 20 de marzo al del 12 de agosto no se ha trabajado con la previsión necesaria respecto a las obras necesarias en el campo de fútbol de Las Gaunas".

Así, ha explicado que en el Consejo de Agosto se adjudicaron las obras del falso techo de los vestuarios, cinco meses después que se aprobara el pliego de contratación. "En ese mismo consejo desde el PP preguntamos sobre el resto de actuaciones necesarias en el campo de fútbol pero la respuesta sobre las futuras inversiones fueron la piscina de la estación de autobuses, la grada de rugby, el campo de hierba artificial de Pradoviejo, la sala de esgrima en Las Gaunas, el frontón del Revellín y la sala de musculación de La Ribera".

Santaolalla ha señalado que el campo de fútbol no ha sido prioritario para el Gobierno local, "al mal estado del césped se suman otras obras que también son necesarias y que no se están realizando como la separación de gradas, sala de doping, marcadores, * Ha pasado más de un mes desde la visita de los verificadores de la Liga de Fútbol Profesional y no hay avances".

Desde el Grupo Popular se ofrece al Gobierno local apoyo y colaboración para buscar soluciones y que tanto UDL como EDF puedan competir en igualdad de condiciones que el resto de equipos.