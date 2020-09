El último borrador de la ley de teletrabajo: al menos el 20% de la jornada y pactado con la empresa

El Ministerio de Trabajo, la patronal y los principales sindicatos mantienen una reunión en la mañana de este martes para discutir el último borrador elaborado por el Gobierno para el anteproyecto de ley que regulará el teletrabajo. No se prevé que haya un acuerdo definitivo este martes, pero el documento sobre el que se negocia incorpora importantes novedades. Entre ellas, que el teletrabajo no podrá ser decidido unilateralmente por la empresa ni por el trabajador y que deberá afectar al menos al 20% de la jornada laboral.

Así lo establece el borrador al que ha accedido 20minutos.es, que señala que "el trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma" de un acuerdo por escrito, que podrá suscribirse tanto cuando se firme el contrato como más adelante. La decisión de teletrabajar, deja claro el borrador de la norma, será "reversible" en todo momento, con un plazo de aviso previo que deberá fijarse en el acuerdo entre el trabajador y la empresa o en la negociación sindical.

Las condiciones para esta reversibilidad estarán establecidas en el convenio o el contrato, pero "la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, su falta de adaptación" al teletrabajo o "el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial" no podrán ser en ningún caso causas que justifiquen el despido, deja claro el borrador. Tampoco se podrán modificar "sustancialmente" las "condiciones de trabajo" por esta causa.

Todos los trabajadores podrán acogerse a la modalidad de trabajo a distancia a excepción de los que tengan 16 o 17 años. Asimismo, "en los contratos en prácticas y los contratos para la formación y el aprendizaje sólo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como mínimo, un porcentaje del 50% de prestación de servicios presencial", explicita el borrador.

El documento que se firme entre la empresa y el trabajador tendrá que recoger expresamente un inventario de los medios y herramientas necesarias para teletrabajar. Y, según el borrador de la norma, la compañía tendrá que hacerse cargo de la parte proporcional de los gastos que tenga el empleado por prestar los servicios a distancia, y también tendrá que proporcionarle los equipos y medios para trabajar. La forma de compensar estos gastos se establecerá en el convenio colectivo o en la negociación entre la representación sindical y la empresa.

"Vigilancia" a los trabajadores

Si no hay cambios en el borrador, el empleado que se acoja al teletrabajo tendrá los mismos derechos que cualquier otro trabajador de la empresa (a la formación, a la promoción interna, al registro horario...). También se establece a través de un artículo el derecho a la desconexión digital, por el cual los empleadores tendrán obligación de "el uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso".

No obstante, cómo se garantizará este derecho en la práctica es una incógnita, ya que las medidas concretas dependerán de la "negociación colectiva" o un acuerdo con la empresa. Empresa que, además, podrá controlar a los empleados que trabajen a distancia a través de "las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control", que no se detallan. Únicamente se establece como limitación que no se debe violar la "dignidad" del trabajador.

Toda esta normativa, si no hubiera cambios en el borrador, solo se aplicaría a los empleados del sector privado. Los funcionarios y trabajadores del sector público se regirían por su propia normativa.