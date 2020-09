Les Missions València 2030 reben més de 500 suports per a ser Capital Europea de la Innovació

L'estratègia d'innovació Missions València 2030 ha rebut més de 500 signatures de suport perquè la ciutat siga la Capital Europea de la Innovació 2020, un premi que es coneixerà a final del mes de setembre i en el qual València ha sigut seleccionada recentment com a finalista.

Milà (Itàlia), Reikiavic (Islàndia), Viena (Àustria), Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlàndia), Gant (Bèlgica), Groningen (Països Baixos), Helsingborg (Suècia), Leeuwarden (Països Baixos), Lovaina (Bèlgica) i Linz (Àustria) són les altres 11 ciutats europees que opten a aquest reconeixement.

Els suports han arribat des de totes les institucions. Pedro Duque, Ministre de Ciència i Innovació; Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana; Joan Ribó i Carlos Galiana, alcalde i regidor de l'Ajuntament de València; l'eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero; Nuria Oliver, comissionada de la Generalitat Valenciana per a la Intel·ligència Artificial i el Covid-19, són alguns dels càrrecs públics que s'han unit a la candidatura.

Però, sobretot, cal destacar l'adhesió de participants de les quatre hèlices de la Innovació, que componen el sector públic, privat, l'Acadèmia i la societat civil; i que reforcen una de les raons per les quals València mereix ser Capital Europea de la Innovació.

Segons Carlos Galiana, regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, “és un èxit haver arribat a la final, però sobretot, fer-ho amb aquest ampli suport. Reforça la nostra idea que la innovació és un viatge col·lectiu, i no un individual, on té cabuda el sector públic però també les empreses, les Universitats i els seus centres d'investigació, i la societat civil. Totes les persones, per a no deixar ningú arrere”.

Dins de les empreses que han donat suport a la iniciativa cal destacar algunes com Consum, Marina de Empresas, StartUp Valencia, Insomnia, Consorci València 2007, Quibim o MySphera.

En el sector públic cal fer menció al Centro Mundial para la Alimentación Sostenible de la FAO, Climate-KIC España, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (Redit), la Red Innpulso, la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), o l'Institut Valencià de Cultura, entre altres.

De l'Acadèmia hi ha hagut suport des de diferents disciplines, incloses les Humanitats, amb instituts dependents de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat de València, ESAT València o l'Escola d'Art Superior i Disseny de la Comunitat Valenciana (EASD).

Per últim, de la societat civil s'han adherit a la reivindicació la Fundació Trinidad Alfonso, la Fundació Trinidad Herrero, AVAESEN, Districte Digital CV, la Unió de Consumidors o el Col·legi d'Economistes.

Defensa de la candidatura

Un equip tècnic defensarà la candidatura de València aquest divendres 4 de setembre. De totes les ciutats eixirà una guanyadora que rebrà el títol de Capital Europea de la Innovació 2020, així com 1.000.000 € per a donar suport a les seues activitats d'innovació i millorar la seua capacitat per a connectar a individus, sector públic, acadèmia i empreses per a brindar beneficis socials per a les seues comunitats.

A més, els cinc primers finalistes obtindran 100.000 € cadascun. La Comissió anunciarà el guanyador i els finalistes de Capital Europea de la Innovació 2020 en els Dies Europeus d'Investigació i Innovació, que se celebraran del 22 al 24 de setembre de 2020.