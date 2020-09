El Pleno aprueba varios nombramientos de Recursos Humanos en ausencia de la oposición

En concreto, se han ido el PP, ACpT y Ciudadanos, además de que la edil del otro grupo que conforma la oposición, Torrelavega Sí, ya se había ausentado de la sesión previamente por motivos personales.

Estos partidos han lamentado que la concejala del área, Cecilia Gutiérrez, lleva "dos meses desaparecida" y sin convocar las comisiones informativas correspondientes, por lo que estos asuntos han ido al Pleno como proposiciones de Alcaldía y declaraciones de excepcionalidad.

Por su parte, la edil ha argumentado que la situación de la pandemia ha hecho que no se convocaran dichas comisiones y que otros meses se han celebrado más de las requeridas, llegando incluso a siete en un mes. Además, ha explicado que la excepcionalidad de los puntos se debe a cuestiones como que la baja de una de las trabajadoras se ha alargado "más de lo previsto" y que el Covid ha hecho que se tengan que prorrogar algunos contratos.

Concretamente, los puntos que no ha votado la oposición han sido la sustitución de dos trabajadoras, aparejadora y delineante del servicio de Mantenimiento y Seguridad de Edificios e Instalaciones Municipales y del Servicio de Obras Públicas y Vialidad; la prórroga del nombramiento interino de dos asistentes sociales para la Gerencia de Servicios Sociales y el nombramiento interino temporal de un administrativo como refuerzo de la gestión del IIVT en relación con la gestión catastral del IBI.

Estos asuntos han salido adelante con los 14 votos del equipo de Gobierno, sin contar el de una concejala ausente y el del alcalde, Javier López Estrada, que no ha estado presente en una parte de la sesión para participar en el encuentro telemático de 29 ciudades que se oponen al modelo de ayudas contra el Covid-19 acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Y dentro del apartado de proposiciones de Alcaldía también se ha renovado el convenio con el Gobierno de Cantabria para el mantenimiento de las aulas de dos años de este curso.

Por otro lado, el Pleno ha rechazado la moción presentada por todos los grupos de la oposición para reclamar al Ejecutivo regional que asuma el sobrecoste de la limpieza que se tiene que llevar a cabo en los colegios por las medidas frente al Covid-19, ya que no ha logrado el apoyo del PRC-PSOE, que ha considerado que pedir ese dinero al Gobierno es una "perdida de tiempo" porque los colegios "no son su competencia" y porque "no es responsable" de lo que está pasando.

Además, ha destacado que los niños "van a poder acudir con toda tranquilidad a los colegios" porque la limpieza y desinfección está "garantizada" gracias a que el Ayuntamiento invertirá 90.000 euros más en esta tarea que otros años.

La oposición ha lamentado que los partidos del equipo de Gobierno "seguro que apoyarían" la reivindicación si no estuviera al mando del Ejecutivo regional la misma coalición de PRC-PSOE, por lo que ha criticado que "no sean capaces de poner los intereses de la ciudad por encima de los de sus partidos".

Asimismo, la Corporación ha rechazado la moción presentada por el PP -la está llevando a todos los ayuntamientos- para instar al Gobierno de España a que permita a las entidades el uso y gestión de sus remanentes, que solo ha contado con el apoyo de Cs, mientras que PRC, PSOE y ACpT han opinado que era una iniciativa "puramente partidista".

Así, los socialistas han defendido que El Ejecutivo central "no lo hace para financiarse", sino que el modelo que propone es "la única opción" para poder gastar ese dinero, que, además, ha subrayado que "no son ahorros, sino dinero que no se dejó gastar ni invertir" por la conocida como 'Ley Montoro' del Gobierno del PP. A esta idea se ha sumado el PRC, que ha destacado "las vueltas que da la vida" para que los 'populares' "presenten una moción en contra de su propia ley.

NOMBRES DE CALLES Y TASA DE AGUAS

El Pleno también ha incluido la aprobación, en este caso por unanimidad, del nombramiento de dos calles del municipio -de Ciudad Vergel y Sierrapando- con los nombres del pediatra "de reconocido prestigio" en la ciudad Germán Castellano Barca y del jugador de bolos Pepe Ingelmo, que fue presidente de la Peña Bolística y también portero de La Gimnástica.

Del primero han destacado su "profesionalidad" en la consulta y "vocación" de mejora en la ciudad, y del segundo la labor que realizó por el deporte de Torrelavega.

Por último, se ha ratificado la modificación de la ordenanza reguladora de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario en materia de aguas, alcantarillado y recogida de residuos, que contempla una subida de la cuota fija de la tasa del agua que supondrá una subida de 16 euros al año y que ya había sido aprobada inicialmente en noviembre.

Este punto, que se ha vuelto a llevar al Pleno después de que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo haya dado el visto bueno, ha contado con el apoyo de PRC, PSOE, ACpT y Torrelavega Sí, que han explicado que la subida se lleva a cabo para "mantener el equilibrio económico" de la empresa pública Aguas Torrelavega, apostando por que no se tenga que privatizar.

Por su parte, Cs se ha abstenido y el PP ha votado en contra al no estar de acuerdo en que la subida se produzca en la cuota fija y argumentando que, además, no va a servir para que la empresa llegue a ser autosuficiente, ya que "siempre" necesitará presupuesto del Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha destacado que supondrá pagar 1,33 euros más al mes y que "no pone en riesgo la economía de ninguna familia", además de que esta tasa en Torrelavega sigue siendo "muy baja" en comparación con otras ciudades.