Ana Ollo remarca el "buen posicionamiento de Navarra en transición ecológica y digital" para captar los fondos europeos

El informe ha sido presentado por la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, el director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, y Mikel Casares, integrante del Instituto Inarbe de la UPNA y uno de los autores del estudio.

"En un momento clave para el futuro de la Unión Europea y sus regiones, y en un escenario en el que las mismas tendrán que elaborar sus estrategias en un breve periodo de tiempo, Navarra trabaja en contacto directo con otras regiones europeas, para poder intercambiar posteriormente experiencias de buenas prácticas en la implementación de los planes de recuperación", ha explicado la consejera Ana Ollo.

En este contexto, el informe analiza las principales ideas básicas del plan 'Next Generation EU' como mecanismo de recuperación, su alineación con el Green Deal y la digitalización como estrategias prioritarias, el papel de Navarra dentro del Plan y las estrategias de financiación que estarán disponibles dentro del mismo. Además de un resumen ejecutivo, el documento cuenta también con una serie de recomendaciones finales para una adecuada aplicación del NGEU en Navarra.

PLAN NGEU

El Plan de recuperación Next Generation EU articula un sistema de financiación sin precedentes en la Unión Europea, que se suma a los programas y fondos estructurales del periodo financiero plurianual 2021-2027 que se aprobarán a lo largo se este otoño por las instituciones europeas, según ha informado el Gobierno foral.

Una de las características del NGEU es el modo de financiación, que se realiza en parte con carácter no reembolsable, es decir, a fondo perdido, y que también contará con el sistema de préstamos. "En ese sentido el informe ofrece una previsión de la cuantía que pudiera recibir Navarra, que podría rondar entre los 450 o 850 millones de euros, en una estimación realizada replicando los criterios que aplica Europa como la renta per cápita o la tasa de desempleo, pero que podría incluso ser mayor", ha explicado Miguel Casares, autor del informe.

La financiación del Next Generation no se asigna bajo los criterios de la política regional (fondos estructurales). "Son los Estados miembros quienes deben elaborar sus planes de recuperación nacionales, que deberán ser aprobados en Bruselas, antes de poder tener financiación de dichos fondos. Repito, no existe desde la UE ningún criterio de reparto regional", ha explicado el director general Mikel Irujo.

ALINEAR OBJETIVOS CON LA UE

La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha destacado que este informe "es un paso más en el proceso que desde el Ejecutivo estamos desarrollando ante el reto y la oportunidad que tenemos con el programa Next Generation EU", a lo que ha añadido que "creemos que estamos en condiciones de diseñar un programa que responda a la estrategia de recuperación y resiliencia de la UE". Se trata, en palabras de Ollo, "de un momento clave para el futuro de la UE y sus regiones, por lo que es crítico alinear los objetivos de Navarra con la estrategia europea".

"La política que desde hace cinco años Navarra está desarrolla en Europa, con una voz propia pero alineada con sus políticas de S3 y transición verde, adquiere un gran valor en este momento y confirma el proyecto europeísta en el que cree la Comunidad Foral", ha añadido Ollo.

En cualquier caso, ha dicho, "en Navarra ya hemos adelantado el trabajo con el Plan Reactivar Navarra que propone medidas para avanzar a un modelo económico y social de futuro que apunta en las dos direcciones, en las que tenemos grandes oportunidades y ya es una realidad, como son la transición ecológica y la transición digital".

Por todo ello, ha concluido, "hemos pedido al Gobierno español un diálogo abierto y provechoso para la elaboración del Plan de reconstrucción que como señala el informe debe facilitar que los sectores público y privado impulsen el reto de transformar las economías europeas en esas dos direcciones".

WEBINAR ABIERTO

La dirección general de Acción Exterior continuará difundiendo el contenido del informe a lo largo de los próximos días, a través de un webinar gratuito abierto. Enmarcado en la iniciativa de los Foros Permanentes de Encuentro, tendrá lugar el próximo viernes, 4 de septiembre, a las 10 horas y contará con la participación de la consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Ollo y Mikel Casares, Mar Rubio-Varas, Joseba de la Torre y Aitor Erce, autores del informe. El director general de Acción Exterior, Mikel Irujo, clausurará el encuentro virtual.