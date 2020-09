Ceniceros cree que Andreu es "una presidenta fallida" que gobierna "sin diálogo" y con "soberbia"

En rueda de prensa, Ceniceros ha resumido el primer año de la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, señalando la "falta de diálogo" y el "exceso de soberbia" de la jefa del Ejecutivo. Le ha dado un suspenso en transparencia y un muy deficiente en diálogo.

Ha reconocido la dificultad de gobernar en un escenario de crisis sanitaria, pero ha añadido que "lo que esperan los ciudadanos es que sea esa la prioridad, y no otra, y en estos momentos en La Rioja estamos viendo que tienen otra".

Para Ceniceros, Andreu "ha fracasado a la hora de solucionar los asuntos que verdaderamente interesan a los riojanos y no son otros que afrontar con la emergencia sanitaria", además de "minimizar el daño económico".

En un año, ha creído, el cambio ha sido "a mucho peor" porque La Rioja tiene "más paro, estamos en los primeros puestos de recesión, y la Sanidad está sobrecargada de trabajo". "Como me decía un sanitario, esto es un caos", ha dicho.

Ha señalado cómo "más de 5.000 riojanos están en un ERTE" y hacen falta medidas para que no acaben en un ERE; y "la afiliación a la Seguridad Social se desploma, en una destrucción de empleo que no cesa"; además de que "3.000 dependientes están en lista de espera y muchos de ellos no han podido cobrar porque han fallecido".

También ha dicho que, en lo que va de año, las listas de espera "prácticamente se han duplicado, la atención primaria lleva meses sin refuerzo y las Urgencias están colapsadas.

Ha indicado un déficit de pediatras y de médicos de atención primaria que llega al cuarenta por ciento; y ha visto necesario "reforzar las plantillas".

Ceniceros también ha creído que "la presidenta que iba a dar lecciones del dialogo no escucha ni a los suyos" y, así, se ha referido a la "purga de cargos" en el Gobierno de La Rioja, al que ha definido como "el gobierno más dividido de la historia de La Rioja".

Frente al "exceso de soberbia" de Andreu, ha indicado que el Partido Popular "tiene una hoja de ruta alternativa", y "con la lealtad a los riojanos siempre ha tendido la mano al Gobierno de la Rioja".

Ha asegurado que hay "cientos de colectivos cansados de que no se les reciba" y ha puesto como ejemplo a los alcaldes de Fuenmayor, Villar de Torre o Medrano, que "no han recibido ni una llamada del gobierno".

"Durante este verano, ha ido a municipios, como por ejemplo Grañón, o Autol a visitar una empresa, y no ha sido capaz ni de llamar al alcalde", ha afirmado.

Ha creído que "los riojanos necesitan un gobierno a su altura", porque "no podemos resignarnos a una comunidad paralizada". Ha creído que "se avecinan meses duros para la economía y el empleo, y el gobierno debe impulsar medidas de emergencia".

Ha informado de que, ayer, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la comparecencia, en la Cámara riojana, de la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, y la creación de una comisión de investigación sobre las residencias de la tercera edad.

"El PP de La Rioja está dispuesto a asumir el reto ante un gobierno superado por los acontecimientos", ha aseverado.