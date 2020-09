Pedro Casablanc, premio de Honor del Festival de Cine de Alicante

Casablanc fue nominado a un Goya a la Mejor Interpretación por su trabajo en "B, La película" y cuenta con un Ondas por la serie "Mar de Plástico"; el Sant Jordi de Cinematografía; el Días de Cine y un Fotogramas de Plata, ha señalado la organización este martes.

El Premio de Honor del Festival de Cine de Alicante, que el pasado año fue entregado a Ana Wagener, destaca las carreras en el cine de actores y actrices españolas. Este galardón lo han recogido actores como Imanol Arias, José Sancho, Juan Echanove, Blanca Portillo o Maribel Verdú.

Pedro Casablanc, tras una larga trayectoria como actor y director de teatro, ha trabajado en cine y televisión con casi todos los directores españoles desde José Luis Garci en "El Crack 0" hasta Pedro Almodóvar con "Dolor y Gloria", pasando por Enrique Urbizu "Libertad" o Isabel Coixet con la película "Nieva en Benidorm". Ha trabajado en Francia y Reino Unido.

"El 17 siempre ha sido mi número mágico, y no solo porque llegué al mundo un 17 de abril. Un suceso mágico me trajo a Alicante hace 17 años: el amor por mi compañera de vida. Desde entonces, empadronado en la Vega Baja, me siento ciudadano de esta tierra en la que nació nuestro hijo", ha dicho el actor, que ha incidido en el hecho de que la 17 edición del Festival de Cine de Alicante le otorgue este premio de honor "un 17 de octubre no hace más que confirmar que, para mí, ese número tiene y tendrá algo más que una significación personal, estará relacionado con el cine que he amado y al que he dedicado casi toda mi vida y con vosotros, amigos, que me hacéis tan feliz con vuestra decisión".

"Os agradezco profundamente esta recompensa a treinta años ya de trabajo, y os aseguro que la llevaré en mi corazón lo que me quede de existencia", ha declarado el actor.

Para el director del certamen alicantino, Vicente Seva, Pedro Casablanc es "un gran actor, muy presente en las pantallas de este país, así como de Francia o Reino Unido. Una persona con una gran trayectoria no solo en el cine, sino en teatro y televisión. Es un orgullo recibirlo en nuestro Festival y aprender de él, y más con su gran vinculación con nuestra tierra".

El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Fundación Mediterráneo y otras empresas colaboradoras.