Cs planteará al PP la rescisión del contrato de limpieza, que "va a peor" y es "un desastre"

"Todos los que paseamos por la calle vemos que los contenedores están sucios, rotos; la basura aparece por todos lados; aparecen animales muertos y se mantienen durante días sin que se recojan... es un verdadero desastre la situación de la limpieza en la ciudad de Santander", ha expresado este martes el concejal de Ciudadanos, responsable de Urbanismo, Innovación y Contratación, que trasladará la postura de su partido a los 'populares' en una reunión sobre este asunto que mantendrán "en breve".

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el contrato del servicio tras la incoación de varios procedimientos sancionadores por diferentes incumplimientos, y ha detallado al respecto que en la actualidad hay nueve sobre la mesa a los que no ha contestado la adjudicataria, que tendría que acudir a la vía judicial para recurrirlos, según ha indicado.

A ellos se suma una docena de expedientes más que están a punto de llevarse a la Junta de Gobierno Local, ha agregado Ceruti, para quien los procesos sancionadores son para "incumplimientos puntuales". Así, en su opinión, cuando los incumplimientos son "tan generales como salta a la vista" en la limpieza de Santander, hay que plantearse otras medidas.

De este modo, si la empresa no "reacciona" a los expedientes, Ceruti no descarta la rescisión del contrato, una solución que requiere trámites administrativos que "no son rápidos" y que generaría, por tanto, "situaciones difíciles".

Por eso confía en que se estén redactando ya nuevos pliegos de cara a esa posibilidad, pues la "alternativa" sería, según ha dicho, "aguantar" otros dos años y medio en esta situación, algo que no "merecen" los ciudadanos.

Y aunque desconoce las conversaciones que la Dirección General de Medio Ambiente mantiene periódicamente con la concesionaria, el portavoz de Cs confía en saber el contenido de las mismas en la reunión que su partido mantendrá "en breve" con el PP para tratar este asunto, en el que trasladará al socio de gobierno la postura de rescindir el contrato.

"Los contratos están para cumplirse. Es obvio que no se está cumpliendo. No tenemos ninguna justificación puntual del incumplimiento y hay que actuar de la manera más decidida para que esto dure lo menos posible", ha zanjado Ceruti. "Si el contrato no se cumple no tiene sentido seguir pagando y no recibir el servicio en los términos adecuados", ha abundado.

REORDENACIÓN FERROVIARIA

Por otro lado, cuestionado por el proceso de reordenación ferroviaria, el portavoz del equipo de gobierno ha indicado que este mes de septiembre se celebrará mesa de participación ciudadana, aplazada por la pandemia del coronavirus, y a partir de la cual continuará la tramitación del proyecto.

Javier Ceruti ha indicado al respecto que las conclusiones de la mesa estarán un mes después de su celebración de la misma.

TERRAZAS

Preguntado nuevamente por la ampliación del espacio -no aforo- de las terrazas de hostelería de la ciudad para paliar los efectos del Covid en el sector, restringiendo el tráfico en determinadas calles y horarios, ha apuntado que Cs no ha "renunciado" a esa petición, recogida en el Plan de Choque consensuado entre todos los partidos.

Apuesta así por que prevalezca la seguridad y, también, el apoyo a una actividad ante una situación "complicada" y de "emergencia", con el fin último de no "sobrecargar" los servicios sociales.

De todos modos, Ceruti entiende el rechazo de asociaciones de vecinos, que tienen "motivos más que suficientes" para ser "enormemente suspicaces" con "todo" lo que haya el Ayuntamiento, que les lleva "maltratando décadas".