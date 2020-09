Guindos (BCE) considera "urgente" la consolidación del sector bancario europeo

"Antes de la crisis del Covid-19 era muy importe ajustar costes y eliminar exceso de capacidad, pero con la pandemia dichas actuaciones se han hecho mucho más imprescindibles", ha advertido el banquero central, para quien la consolidación del sector puede ser un instrumento muy útil. "Creemos que ese proceso debería llevarse de manera relativamente rápida y urgente", ha apuntado.

En este sentido, Guindos ha recordado que antes de la crisis el retorno del capital de la banca europea estaba "en torno al 6%, cuando los inversores demandan entre un 10%-12%", mientras que este año la rentabilidad del capital "está por debajo del 2% y para 2021 rondará el 3%" como consecuencia de la crisis económica, la necesidad de mayores provisiones y la caída de los ingresos de las entidades.

No obstante, el vicepresidente del BCE ha querido dejar claro que el proceso de consolidación está en manos de las entidades y el banco central no interfiere en las decisiones de estas, por lo que no existe un modelo o diseño desde el punto de vista de las fusiones a llevar a cabo.

"Nosotros no vemos ni con buenos ni con malos ojos, no interferimos las decisiones de los bancos", ha defendido Guindos, señalando que es el supervisor bancario el que "después hace su labor". "No tenemos ningún modelo desde el punto de vista de la consolidación. No diseñamos ningún mapa de consolidación", ha afirmado.

En el caso de los bancos españoles, el exministro de Economia ha destacado el proceso de saneamiento y consolidación que se ha llevado a cabo en el país en los últimos años, aunque ha señalado que el sector se ha visto afectado por la mayor caída del PIB y la baja rentabilidad.