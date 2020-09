Andreu afirma que las declaraciones de Romero sobre el Rey emérito "las hace como diputada de Podemos"

Sobre la idoneidad del lugar para realizar dicho vídeo, la Consejería de Igualdad, Andreu se ha limitado a indicar que Romero "es una diputada que tiene su escaño en el Parlamento y hace las declaraciones según su criterio".

En este punto, la presidenta riojana ha apuntado que su Gobierno "lo que está es a superar la pandemia de la mejor manera posible, que no haya parón económico, y que cuestiones como está del Instituto Sagasta que están en marcha, que no paren".

Y es que precisamente las palabras de Andreu han tenido lugar en la visita que, acompañada del alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, del consejero de Educación, Pedro Uruñuela, y la delegada del Gobierno, María Marrodán, entre otras personalidades, ha realizado a las obras del IES Sagasta de Logroño.

CIERRE DE PROSTÍBULOS

Por otra parte, preguntada acerca del anuncio que ayer hizo la directora del Observatorio de Derechos Humanos, Sara Carreño, acerca de que La Rioja cerrará los prostíbulos, ha señalado que "seguimos trabajando en el detalle de la situación porque hay mucha tarea que hacer con esto, pero se trata la medida sanitaria desde el punto de vista del ocio nocturno, y se está estudiando".

El IER NO SE CIERRA

También la presidenta ha sido cuestionada acerca de una iniciativa de recogida de firmas para "evitar el desmantelamiento del Instituto de Estudios Riojanos (IER)", lugar donde se ubica la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030. En este caso, Andreu ha apuntado que "es curioso porque no hay en ningún caso intención de cerrarlo, sino todo lo contrario".

El IER "es un instituto que nos ha dado muchas alegrías, con un extraordinario archivo recién terminado, y con muchos estudios perfectamente publicados. "No se va a cerrar, no se va a compartimentar, por lo que no entiendo esa movilización de firmas", ha concluido la presidenta.