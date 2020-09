Pablo Motos desvela que, si tuviese que elegir entre Messi y Fernando Simón como invitado, elegiría al futbolista

Cada vez queda menos para que Pablo Motos regrese a las noches de Antena 3 con una nueva temporada de El hormiguero. Antes, el valenciano se ha pasado por los micrófonos de La ventana, en la Ser, para hablar de ese inicio de temporada, previsto para el día 7.

Así ha sido preguntado por Leo Messi, ahora que está de actualidad. ¿Podría llevarlo al espacio junto a Trancas y Barrancas? La respuesta es negativa. Es más, Motos ha asegurado que lleva años intentando llevarle, pero se le resiste. "No he estado ni cerca. Mira que lo he intentado a través de amigos, con marcas, porque a lo mejor una marca... nada, nada. No he estado ni cerca de que pudiese venir", ha admitido.

Además, el presentador ha desvelado que, si tuviese que elegir entre el argentino y Fernando Simón como invitado de su programa, escogería al futbolista del Barcelona.

Cuestionado sobre su posición respecto a la clase política, muy comentada durante la temporada pasada, emitida en plena pandemia y confinamiento, ha asegurado: "Yo estoy muy contento con lo que dije. Se pueden ver las fechas de lo que dije y los hechos. Lo que quiero es ser útil de todo corazón".