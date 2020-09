Cultura.- Un Bob Pop "en estat pur" obri la nova temporada del TEM

Eixe dia, a les 20.30 hores, la sala del Cabanyal-Canyamelar inaugurarà la seua nova temporada amb 'Los días ajenos de Bob Pop', un muntatge en el qual el popular crític televisiu repassa la seua vida partint de diaris propis i també d'altres persones, tot açò sense guió i amb grans dosis d'improvisació.

'Los días ajenos' va ser un dels espectacles afectats en el seu moment pel tancament dels teatres a causa de la crisi sanitària, i ara es convertirà en la punta de la llança d'una programació que s'avança un mes a les previsions habituals, i que s'estendrà fins al pròxim mes de desembre.

En paraules dels seus responsables, 'Los días ajenos' és un espectacle de veus i memòria, un monòleg carregat de literatura i una esclafadora sinceritat, a més d'humor i una capacitat d'anàlisi i síntesi sorprenent. És Bob Pop en estat pur, un collage d'experiències de la mà i la mirada d'una de les personalitats més transgressores i mordaces dels últims anys".

Més enllà de les seues aparicions televisives i radiofòniques, Roberto Enríquez -conegut artísticament com Bob Pop- ha desenvolupat una àmplia trajectòria autoral en el camp de la literatura. El 2010 va escriure la seua única novel·la fins a hui, 'Mansos', i des d'aleshores ha firmat diferents assajos periodístics i d'humor, amb menció especial per als seus diaris literaris 'Días ajenos', publicats entre el 2017 i el 2018, i l'autèntic germen de l'obra que aquest cap de setmana obrirà la programació del TEM.

En ella, Bob Pop està acompanyat per noms tan importants com els de l'últim Premi Nacional de Teatre, Andrés Lima, en la direcció, o el propi Andreu Buenafuente com a productor per mitjà de la companyia El Terrat.