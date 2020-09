Las comunidades imponen más multas y mucho más duras para las personas que se salten el confinamiento

Los actos irresponsables de ciertas personas que no respetan las medidas de seguridad siguen preocupando a las autoridades sanitarias, que ven cómo los incumplimientos de las restricciones impuestas para frenar los contagios se suceden.

Fiestas clandestinas, bares que no respetan las medidas sanitarias, gente que no llevan la mascarilla cuando debería, o personas que no han mantenido la cuarentena que se les ha exigido por haber dado positivo o estado en contacto con algún contagiado. Son algunas de las infracciones que más preocupan y que seguramente estén contribuyendo al aumento significativo de casos en España.

Por ello, muchas comunidades autónomas se están planteando -o ya lo han hecho- endurecer las sanciones por incumplimiento de ciertas medidas, poniendo el foco en el incumplimiento de los confinamientos.

Galicia

Galicia, por ejemplo, impondrá sanciones de hasta 120.000 euros a aquellas personas que no guarden cuarentena cuando así se les ha exigido, ya sea por estar contagiadas o por haber estado en contacto con algún positivo. "La falta de cumplimiento voluntario del aislamiento o de la cuarentena supone, dada la transmisibilidad de la infección anteriormente expuesta, un riesgo para la salud de terceras personas a la vez que dificulta el control de la propagación de la enfermedad", alegan en el protocolo publicado este sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

De esta forma, quienes incumplan la obligación de cuarentena podrán atenerse a multas de entre 3.000 y 120.000 euros, en función de las "circunstancias agravantes" que concurran (si acude a una fiesta o evento multitudinario; si mantiene el contacto estrecho con personas vulnerables; o si incumple la cuarentena en más de una ocasión).

Andalucía

En Andalucía, se han fijado sanciones que van desde los 100 a los 600.000 euros por infringir las medidas. Según explicó el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, para las infracciones leves -"las que supongan un quebranto de la norma que produzca un riesgo de contagio de menos de 15 personas"-, se contemplan multas de 100 a 3.000 euros, y entre ellas figuran no llevar puesta la mascarilla, o usarla de forma inadecuada, para lo que se fijan sanciones de 100 euros.

Las infracciones graves van asociadas a multas de hasta 60.000 euros, y son las que entrañan "un riesgo para la salud de entre 15 y 100 personas", como la "resistencia a colaborar con los agentes de la autoridad, o el incumplimiento del deber de aislamiento sanitario". Finalmente, para las infracciones "muy graves" se establecen multas que ascienden hasta a los 600.000 euros, y con ella se entienden "incumplimientos que puedan poner en riesgo un contagio de más de 100 personas". Entre esos comportamientos se incluyen, por ejemplo, incumplimientos de aforos en establecimientos, celebraciones de fiestas o reuniones prohibidas y que producen aglomeraciones, o el suministro de documentación falsa a las autoridades, según detalló el consejero portavoz.

Canarias

Canarias también contempla aumentar las sanciones por incumplir las normas de seguridad contra la Covid-19, ante la tendencia al alta de los contagios en las islas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recordaba este viernes que el Ejecutivo ya acordó el pasado 6 de agosto extremar las medidas de seguridad con la confianza de que no fuera necesario aumentarlas, pero que el incremento de los contagios diarios les ha llevado a plantear medidas más duras.

"En estos 14 días nos jugamos tener mejores cifras o adoptar decisiones más restrictivas. Son medidas que no queremos tomar, pero estaremos obligados a hacerlo si no se mejoran los datos epidemiológicos, pues no queremos que se saturen los hospitales, que volvamos a la pesadilla de marzo y abril pasados, que la ciudadanía viva en estado de alarma permanente, ni tampoco poner en riesgo a la economía", detalló.

Madrid

"Más vale prevenir que curar", declaraba este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, tras asegurar que desde el Ayuntamiento estudian cómo endurecer las sanciones para las personas que se salten las restricciones por el coronavirus, porque, a su juicio, "no hay conciencia real" en parte de la población.

Extremadura

Extremadura, desde el 18 de agosto, penaliza los incumplimientos con sanciones de su Ley de salud pública, que establece sanciones de hasta 3.000 euros en sanciones leves; de 3.000 hasta 60.000 euros en las graves, y de 60.000 hasta 600.000 euros en las muy graves.

Baleares, Extremadura y Castilla y León

Ante el aumento de casos en las Islas Baleares, el govern ya alertó este lunes de que cuenta con una herramienta en vigor para sancionar (de 100 a 600.000 euros) a aquellos que incumplan con las medidas establecidas, como es saltarse la cuarentena y el aislamiento marcados por las autoridades sanitarias en caso de ser positivo en coronavirus o un contacto estrecho de uno de ellos.

Extremadura y Castilla y León cuentan con un régimen sancionador muy parecido a las Islas Baleares y Andalucía. Tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se podrán imponer multas de 100 euros (por no llevar mascarilla) o 3.000 euros para las infracciones leves, hasta 600.000 euros de multa para aquellas infracciones más graves.