Rescaten una dona de 64 anys ferida després de caure als Banys de la Reina del Campello

Els fets es van produir el matí d'aquest dilluns, quan la dona va patir una caiguda als Banys de la Reina i es va fracturar el turmell esquerre, precisen les mateixes fonts.

El rescat es va iniciar sobre les 12.30 hores d'aquest dilluns, quan una telefonada de la Policia Local alertava que una persona havia caigut als Banys de la Reina.

Immediatament, l'operatiu de Salvament i Socorrisme es va engegar i es va desplaçar fins al lloc un VIR, una moto d'aigua i una embarcació, amb la qual es va procedir a evacuar l'accidentada, una dona natural de Madrid.

Malgrat les "dificultats intrínseques" a la fisonomia dels Banys de la Reina per a accedir al lloc on havia ocorregut l'accident, els socorristes van realitzar una "ràpida intervenció" tant terrestre com marítima, amb la col·laboració dels efectius de la Policia Local, els quals van participar en les tasques de trasllat de la dona fins a la moto d'aigua, destaquen des del consistori.

Una vegada en la moto d'aigua i prèvia immobilització de l'accidentada, els socorristes la van traslladar fins a l'embarcació, que es va dirigir cap al port on, el Club Nàutic El Campello va facilitar l'accés de la llanxa i de l'ambulància del servici a les instal·lacions.

Posteriorment, la dona ferida va ser traslladada a l'hospital de Sant Joan d'Alacant.