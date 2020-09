La Comunitat Valenciana manté l'inici escolar tot i l'alça de contagis

La tornada a les aules més complicada que es recorda, marcada per la pandèmia de la Covid-19, manté el pla traçat pel Govern valencià tot i l'increment sostingut de casos detectats que s'ha registrat durant el mes d'agost.

La Conselleria d'Educació va presentar a la fi de juliol un pla que, a grans trets, contempla diversos escenaris, però aposta d'inici per la presencialitat i, en conseqüència, estableix mesures de seguretat: contractació de més de 4.300 docents per a reduir les ràtios alumnes/professor, augment d'espais, grups de convivència estable, desinfecció, distància i mascareta.

A aquest conjunt de mesures es va afegir la setmana passada una flexibilització en l'inici de les classes, en donar llibertat als centres per a iniciar la seua activitat o incorporar progressivament als alumnes per grups o etapes educatives entre el 7 i l'11 de setembre.

I eixe continua sent, de moment, el pla, tal com ha confirmat aquest dilluns el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la primera reunió de la comissió permanent de seguiment de la pandèmia amb les conselleries de Sanitat Universal i Educació. La trobada, segons el cap del Consell, ha servit per a "determinar la unitat d'acció" entre tots dos departaments que permeta “garantizar al màxim possible la seguretat es tota la comunitat educativa".

Puig s'ha mostrat "convençut" que el curs escolar "serà exitós" si se segueix "tot el que diuen les autoritats sanitàries", al mateix temps que ha insistit que l'activitat educativa "ha de ser fonamentalment presencial" i en què es farà pedagogia perquè els xiquets i xiquetes siguen "grans aliats per a aconseguir eixa implantació dels nous hàbits" enfront del coronavirus.

El president ha reiterat que l'objectiu del Consell és que "les aules siguen un espai el més segur possible" i que "la tornada a l'escola siga amb la màxima normalitat possible", a fi que els "xiquets i xiquetes ja comencen a tindre una educació en plenitud, que ha de ser fonamentalment presencial" per a evitar que la pandèmia provoque un minvament en la progressió acadèmica de l'alumnat i aprofundisca en la bretxa de la desigualtat.

"Sabem que el risc zero no existeix, però si fem tot el que diuen les autoritats sanitàries estic convençut que el curs escolar serà un curs escolar exitós, que és del que es tracta fonamentalment", ha afirmat.

En la reunió s'ha abordat "una qüestió molt important" que "té a veure amb el fet que els xiquets han de ser uns grans aliats per a aconseguir eixa implantació dels nous hàbits", pel que fa a l'ús de mascaretes, la higiene i la distància social, entre altres aspectes.

Pedagogia des de les aules cap a la societat

"Tot això, des de la pedagogia implementada en els xiquets, pot tindre una gran afecció en el conjunt de la societat", ha defensat Puig, abans de detallar que en les primeres setmanes de col·legi "i, sobretot primers dies, una de les lliçons més importants que s'han de produir és precisament tot el que ha de ser com protegir-nos millor i com ajudar tots els xiquets i la pròpia comunitat educativa al fet que el conjunt de la societat es consciencie fins i tot més d'aquesta situació i com podem millorar tota la nostra capacitat de resposta a una crisi tan terrible com la que estem vivint", ha dit.

Tal com va anunciar a la fi de juliol el conseller d'Educació, Vicent Marzà, el Govern valencià ha activat una mobilització extraordinària de 207 milions d'euros per a l'inici del curs, que es destinarà exclusivament a fer front a l'impacte del coronavirus en l'organització del sistema educatiu valencià.

El gruix dels diners anirà per a la contractació de personal docent, tant en centres públics com concertats. També a material de protecció i a despeses de funcionament dels centres escolars.

Preguntes i respostes per a un curs atípic

La Conselleria d'Educació ha activat el web aulasegura.es, on es posa a la disposició de la comunitat educativa valenciana tota la informació sobre la tornada a classe en condicions de màxima seguretat en aquest atípic curs 2020/2021.

La nova pàgina inclou els protocols de seguretat, higiene i protecció establits en els centres educatius per a fer front a la Covid-19, explica què cal fer en cas de detecció de contagis i respon a preguntes freqüents que es generen sobre la tornada presencial a classe.