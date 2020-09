Sánchez plantea la baja por incapacidad si no hay pacto con los agentes sociales para extender la reducción de jornada para cuidar de hijos sin colegio

Los padres y madres que tengan que quedarse al cuidado de sus hijos en el caso de que no puedan ir al colegio por el coronavirus podrán acogerse en última instancia a una baja por incapacidad. Esta es la opción que ha planteado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no prosperan las negociaciones en curso con los agentes sociales para prorrogar el plan de reducción de jornada, que expira el 22 de septiembre.

Sánchez ha aludido a estas dos opciones como las alternativas que tendrán padres y madres en caso de que sus hijos no puedan seguir yendo a la escuela. En una entrevista en la Cadena Ser, ha aludido a las negociaciones con patronal y sindicatos para prorrogar el Plan Me Cuida y, como último recurso, se ha referido a la baja por incapacidad. Lo que no ha mencionado en ningún caso es la opción de acceder a un permiso retribuido tal y como hace días apuntó la ministra de Educación, Isabel Celáa, y poco después rechazaron la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Sánchez ha asegurado con toda rotundidad que la vuelta al cole es “segura”. “Sí lo es”, ha aseverado. “El riesgo [de contagio] no es cero, pero hay un riesgo que tenemos que evitar, el de la exclusión social por no volver al colegio”, ha dicho.

“Tenemos que saber conciliar ambos aspectos”, ha dicho Sánchez, en relación al riesgo de contagio y los beneficios de volver a la escuela. Pero hay otra conciliación que preocupa especialmente a los padres, cómo cuidar de sus hijos en caso de que tengan que volver a quedarse en casa.

En este caso, le presidente ha recordado que “existe ya una baja por incapacidad”, reglada en la Seguridad Social y a la que podrán acogerse padres y madres en estos supuestos.

Además, ha apuntado que el plan Me Cuida que se aprobó en primavera “reconoce la capacidad de flexibilizar hasta el 100% la hornada laboral”.

El problema es que este plan solo estará vigente hasta el 22 de septiembre y para prorrogarlo el Gobierno busca todavía un acuerdo con empresarios y sindicatos. “Estamos en negociaciones en el diálogo social pero ya la Seguridad Social reconoce el derecho de incapacidad laboral”, ha apuntado el presidente.