Trump compara a policías que disparan a los afroamericanos con jugadores de golf que se equivocan

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL US

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comparado este lunes a los policías que usan la fuerza letal sin que esté justificado, como aquellos que en los últimos meses han disparado a negros desarmados, con jugadores de golf que se "atascan" y no consiguen hacer un putt.

Durante una entrevista con la cadena televisiva Fox News, Trump dijo que los policías a veces "se atascan" y se equivocan, y que eso hace que los medios de comunicación se fijen solo en eso y no en las "10.000 cosas buenas" que pueden haber hecho.

"Disparar muchas veces al tipo por la espalda... ¿No podrían haber hecho algo diferente, no podrían haber forcejeado con él? Pero se atascan", ha afirmado Trump en referencia al caso de Jacob Blake, paralizado de cintura para abajo después de que un policía le disparara siete veces en la espalda en Kenosha (Wisconsin). "Se atascan. Es como en un torneo de golf, cuando no aciertan un putt a tres pies (de distancia)", ha agregado.

La presentadora -Laura Ingraham, una de las mayores defensoras del presidente- le ha pedido entonces aclarar si estaba comparando las dos situaciones, y Trump no lo ha negado, al insistir: "Estoy diciendo que la gente se atasca, la gente se atasca".

Trump ha defendido sin apenas matices a los policías en medio de la ola de indignación en EE.UU. por los numerosos casos de negros que mueren o resultan heridos a manos de agentes blancos, y el lema de "ley y orden" se ha convertido en una de las banderas principales de su campaña de reelección.

En la entrevista, el mandatario también ha equiparado la pobreza con criminalidad, al asegurar que la oposición demócrata "está tratando de destruir los suburbios y el sueño americano" porque "quieren que haya viviendas para gente de bajos ingresos, y eso trae muchos otros problemas, incluido el crimen".

"Gente en las sombras oscuras" que controla a Biden

Trump también ha alegado que ciertas personas en las "sombras oscuras" del país están controlando a su rival en las elecciones de noviembre, el candidato presidencial demócrataJoe Biden, sin dar detalles ni pruebas. "Gente de la que nunca has oído hablar, gente que está en las sombras oscuras", ha respondido Trump a la pregunta de quién cree que controla a Biden.

La presentadora le ha dicho entonces que eso sonaba a teoría de la conspiración, y el presidente ha replicado únicamente que se trata de la misma gente "que está controlando las calles" durante las manifestaciones que ha vivido el país este verano.

"Este fin de semana hicimos que alguien se subiera a un avión desde cierta ciudad. Y el avión estaba casi completamente lleno de matones, vestidos con uniformes oscuros, uniformes negros, con equipos y esto y aquello. Mucha de esa gente estaba en el avión para hacer un gran daño", ha afirmado Trump, que no ha dado más detalles y ha dicho que el caso estaba bajo investigación.

No está claro si su mención de las "sombras oscuras" que controlan a Biden fue un guiño a aquellos de sus seguidores que creen en la teoría de la conspiración de QAnon, pero Trump ya ha dejado claro en agosto que no quiere disputar las ideas de ese grupo.

QAnon es un grupo formado en foros de Internet que cree que el mundo está dirigido por una organización de pedófilos satánicos que, entre otras cosas, conspiran para derrocar a Trump, y a la que supuestamente pertenecen políticos como Barack Obama o Hillary Clinton y estrellas como Tom Hanks u Oprah Winfrey.