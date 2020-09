Carácter deportivo y pantalla de calidad, así es el 'smartwatch' que Amazon ha rebajado casi a mitad de precio

Encontrar un smartwatch que se adapte a nuestras exigencias no es tarea fácil. Además de cumplir con las prestaciones básicas que se esperan de él, como que se sincronice con nuestro smartphone o incluya algún básico deportivo, este wearable que no para de acrecentar su popularidad ha tenido que amoldarse a los gustos individuales del consumidor para seguir ganando puntos en su carrera contra los auriculares bluetooth por ser los favoritos. Así, cada vez son más los modelos que ofrecen características de gran calidad, como autonomías potentes, diseños exclusivos o pantallas grandes y con interfaces intercambiables, que hacen las delicias de quienes no quieren invertir demasiado dinero para hacerse con uno; y es que, uno de los aspectos por los que destaca la mayoría es por su ajustada relación calidad precio.

Ejemplo de ello es el modelo que hemos encontrado buceando entre las ofertas de la semana de descuentos especiales de Amazon: un Aimiuvei con casi cinco estrellas doradas... ¡y casi a mitad de precio! Este modelo, disponible las próximas horas por algo menos de 36 euros, cuenta con todas las prestaciones básicas a las que añade características como su apuesta deportiva, su interfaz atractiva e intercambiable o la inclusión de dos correas para varias su aspecto. ¿Quieres saber qué más ofrece?

El reloj inteligente, de Aimiuvei. Amazon

Cabe destacar que este modelo de Aimiuvei incluye dos correas (una lisa y una en relieve) para que podamos variar su aspecto según las necesidades de nuestro look. Además, está disponible en otros cuatro colores (gris, rosa, negro y blanco), todos ellos sujetos al mismo descuento del 42% del modelo que hemos seleccionado sobre estas líneas.

Tres motivos por los que darle una oportunidad

Funciones a la altura de tus expectativas deportivas. Este reloj inteligente con siete modos deportivos, control de cámara y música y GPS puede registrar con precisión sus datos deportivos y actividades a diario, arrojando información, por ejemplo, del número de pasos, las calorías quemadas, la velocidad de nuestra carrera, la distancia recorrida o el tiempo durante el que nos hemos mantenido activos. También puede monitorear la frecuencia cardíaca y la calidad del sueño, la presión arterial y el oxígeno en la sangre, realizando un seguimiento de salud que siempre deberemos cotejar con nuestro médico de cabecera.

El 'smartphone' en tu muñeca. Cuando este modelo se conecta con nuestro móvil, vibrará para alertarnos de que hemos recibido llamadas, SMS, correos electrónicos o notificaciones de algunas de las 'apps' de mensajería. También puede configurar varios recordatorios, como llamadas entrantes, despertadores, reuniones o toma de medicamentos, así como darnos el parte climático para que siempre estemos preparados para salir a la calle.

Un diseño elegante y de diario. Además de contar con una pantalla a todo color TFC con gran calidad de imagen, este 'smartwatch' destaca por su apariencia elegante y discreta que, sin embargo, llamará la atención de cualquiera que mire a su muñeca. Cabe destacar que tiene una interfaz ajustable e intercambiable que se adapta a las necesidades de cada momento.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.