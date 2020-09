El príncipe Harry estaba jugando cuando habló por teléfono por última vez con su madre, por lo que le colgó rápido

Este lunes se cumplieron 23 años de la muerte de la princesa Diana de Gales, Lady Di, y como suele suceder en estas fechas, han salido a la luz y se han recordado pasajes de la vida de la mujer que se convirtió en todo un icono, tras casarse con el príncipe Carlos de Inglaterra y separarse posteriormente de él, para morir poco después en un trágico accidente de coche en París.

Entre otros pasajes, varios medios recogen ahora uno de los hechos más tristes que su hijo, el príncipe Harry, contaba en el especial Our Mother Diana: Her Life and Legacy de ITV y HBO, la última vez que sus hijos, Harry y William, accedieron a "hablar tan abierta y públicamente de ella".

Ellos han anunciado precisamente en estos días que la figura de Lady Di quedará inmortalizada el próximo 1 de julio de 2021, cuando una estatua de Lady Di será colocada en el jardín de la antigua casa de su madre en el Palacio de Kensington.

Pero las declaraciones que se han recordado ahora son las que hizo Harry a tenor de la última llamada de teléfono que hizo con su madre, antes de que ésta muriera, la última vez que pudo hablar con ella.

"Si hubiera sabido que esa era la última vez que iba a hablar con mi madre las cosas que haría, las cosas que le habría dicho", dice Harry en el documental. Se lamenta, porque aquella llamada se produjo siendo ambos hermanos niños, y mientras los dos, de 15 y 12 años, estaban jugando con sus primos en el retiro escocés de la reina, Balmoral, por lo que colgaron a su madre precipitadamente para seguir divirtiéndose.