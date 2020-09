Casado asegura que no negociará los presupuestos "mientras Podemos tenga algún tipo de papel en esa negociación"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha reiterado este martes el rechazo del partido a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Gobierno, mientras Unidas Podemos esté en la mesa de negociación.

Durante una entrevista en 'Espejo Público', Casado ha considerado que el Gobierno debería estar haciendo una mejor gestión de la pandemia y no "abandonar" a las comunidades autónomas. "La Ley dice que cualquier pandemia a nivel internacional tiene a un único competente", ha aseverado, añadiendo que "ya no es que las comunidades autónomas administren la sanidad, es que en caso de pandemias internacionales, el presidente es el único responsable".

Asimismo, el presidente del PP ha reprochado a Pedro Sánchez que no se haya reunido con él a lo largo de la pandemia. "Es insólito", ha expresado, reconociendo que le parece inaudito que "una persona que lleva cinco meses compareciendo todas las semanas" no haya llamado al líder de la oposición.

En la misma línea, Casado ha criticado la gestión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, poniendo en duda su credibilidad y criticando que haya puesto a la Comunidad de Madrid en el foco del problema por el creciente aumento de contagios. "Un señor que decía que las mascarillas eran contraproducentes, un señor que no es capaz de decir que hay casi 50.000 muertos en España... ¿qué credibilidad tiene?", ha afirmado, instando al Gobierno a tener "un poco de humildad, intentar contar con la oposición y colaborar con las comunidades autónomas".

"Pide unidad y no la tiene ni con Podemos", ha criticado el líder del Partido Popular, lamentando el papel del partido morado en el Gobierno y recordando las reuniones que mantuvo con Pedro Sánchez con el objetivo de tratar que no pactara con Pablo Iglesias. Ahora, asegura que mientras Podemos esté en el Gobierno, el PP pactará en temas de sanidad, educación o economía, pero no negociará los presupuestos.

"No puede pretender (Pedro Sánchez) que el PP se siente con un partido que que se define como comunista", ha aseverado, echando en cara que Sánchez llevara a cabo una moción de censura contra Mariano Rajoy por supuesta corrupción y que ahora, que "Podemos ha sido imputado por financiación ilegal", no actúe. "¿Cómo vamos a renovar las instituciones del Estado con un Gobierno que tiene a un vicepresidente que hace esto?", ha añadido.

Así, con rotundidad y sin dejar lugar a dudas, el presidente del Partido Popular ha afirmado que asistirá este miércoles a la Moncloa "a escuchar", pero no va a negociar los Presupuestos Generales del Estado "mientras Podemos tenga algún tipo de papel en esa negociación".