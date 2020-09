Actores y actrices negros más laureados

6

Actriz habitual en papeles secundarios, logró popularidad encarnando para el cine a la estrella del pop Tina Turner.



Cursó estudios en la Escuela de Drama de la Universidad de Yale y trabajó en Broadway. Entre sus trabajos destacan los de Contact (1997), Malcolm X (1992), Boyz 'N the Hood (1991), FX (1985), y City of Hope (1991).



En 1994, recibió una nominación al Óscar y un Globo de Oro por su trabajo como Tina Turner en What's Love Got to Do with it? (1993).



Ha participado American Horror Story Coven encarnando al personaje de Marie Laveau, en American Horror Story Freak Show interpretando a Desiree Dupree, una mujer con tres pechos, y en American Horror Story: Hotel interpretando a Ramona Royale, una vampiresa residente en el Hotel Cortez.