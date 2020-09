Rocío Flores, envuelta en lágrimas, se derrumba en directo, pide perdón y contesta a María Teresa Campos

Tras el documental sobre su abuela, Rocío Jurado, y su propia reacción, la nieta de 'la más grande', Rocío Flores, entró este lunes en Sálvame para disculparse.

Lo hizo después de unas palabras en las que su padre, Antonio David Flores, dejaba claro que él también pensaba que se había equivocado al no querer participar en el programa que homenajeaba a su abuela.

Así, la exsuperviviente entró por teléfono en el programa de Telecinco. Emocionada, primero con la voz quebrada y luego entre lágrimas, la joven se disculpó y se explicó. "Quiero pedir disculpas porque es verdad que me equivoqué por remitir a Agustín [su representante]. Yo jamás he tenido problema en decir lo que pienso de forma gratuita. Pero en Supervivientes se criticó mucho que me abriera. Te quiero pedir disculpas porque me equivoqué", le dijo a Carlota Corredera, presentadora de ambos espacios.

"En mi casa me han enseñado a respetar a las personas más mayores que yo y solo por eso prefiero no opinar sobre esto"

En cuanto a las palabras de María Teresa Campos, que defendió a su madre, Rocío Carrasco, con la que ella no mantiene ningún tipo de relación, dijo: "En mi casa me han enseñado a respetar a las personas más mayores que yo y solo por eso prefiero no opinar sobre esto".

Sobre la relación con su madre, y a la pregunta de si ha tirado la toalla definitivamente, sentenció: "La verdad es que no sabría muy bien qué decirte y prefiero no opinar sobre eso y centrar mi vida en otras cosas. En estudiar, formarme, crecer y ser feliz. No me quiero meter más en esas cosas".